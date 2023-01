Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O mercado de fones de ouvido e fones de ouvido é tão competitivo quanto sempre foi, com inúmeras marcas tentando ganhar a batalha por seus ouvidos enquanto você joga.

Uma maneira de fazer isso é apontar para um USP que outros fones de ouvido não podem ou não oferecem, e essa parece ser a abordagem da JBL este ano para sua linha Quantum.

Está mostrando sua oferta atualizada no CES 2023, com novos fones de ouvido para Xbox e PlayStation que incorporam o que está chamando de "QuantumSPATIAL 360 immersive audio".

Isso significa basicamente um rastreamento de cabeça que manterá seu áudio na frente e no centro mesmo quando você mover sua cabeça - algo que tem estado em muitos fones de ouvido nos últimos anos, mas não em muitos fones de ouvido.

Isto se aplica apenas aos fones de ouvido top de linha que saem - o Quantum 910X/P que entra com um volume de US$ 299,95.

Outros novos modelos estão disponíveis a preços mais baixos, é claro, mas estamos mais interessados no Quantum TWS Air da JBL, um novo par de verdadeiros fones de ouvido sem fio com um dongle para jogos incluído.

Isso os compensará com um feedback de baixa latência por apenas $99,95, o que diminui alguns rivais que vimos da HyperX, por exemplo, embora apenas por pouco.

O TWS Air funcionará com dispositivos Switch, PlayStation e Android, mas não no Xbox. Oito horas de duração da bateria significa que eles são sólidos para uma longa sessão, e ser capaz de incluir o dongle no estojo de segurança é uma grande chamada da JBL.

Escrito por Max Freeman-Mills.