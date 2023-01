Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A JBL está trazendo seus verdadeiros fones de ouvido sem fio com o "primeiro" estojo de cobrança inteligente do mundo para os EUA.

Anunciado pela primeira vez para a Europa na IFA em agosto de 2022, o JBL Tour Pro 2 in-ears vem com um estojo que pode ser usado para reproduzir faixas, receber chamadas e ver mensagens e notificações em sua tela tátil de 1,45 polegadas com LED. Isso significa que você não precisa olhar para um telefone conectado para realizar muitas funções.

Os botões vêm com um driver dinâmico de 10mm para cada ouvido e são capazes de reproduzir áudio em alta resolução. Eles suportam Bluetooth 5.3 e LE Audio, e apresentam a própria tecnologia de som espacial da JBL.

O ANC está a bordo para bloquear ruídos ambientais indesejados e há seis microfones alojados nos fones de ouvido para chamadas de voz mais claras. A duração da bateria é de até 40 horas, com 10 nos fones de ouvido e mais 30 na caixa. É de 8 + 24 com ANC ativado.

Carregamento rápido pode dar 4 horas de tempo de reprodução por apenas 15 minutos com carga.

Também estão vindo para os Estados Unidos o JBL Tour One M2 over-ears. Os fones de ouvido sem fio apresentam o que o fabricante chama de sua melhor tecnologia ANC de todos os tempos.

A tecnologia ANC híbrida True Adaptive se ajusta ao seu ambiente em tempo real, portanto, oferece a melhor experiência de áudio dependendo de onde você estiver.

Eles vêm com 50 horas de duração da bateria sem ANC, 30 horas com, e apenas 10 minutos de carga lhe darão até 5 horas de reprodução.

Os fones de ouvido JBL Tour Pro 2 estarão disponíveis nos EUA nas cores preto e champanhe na próxima primavera, com preço de US$ 249,95, Os fones de ouvido Tour One M2 também estarão disponíveis nas mesmas cores e ao mesmo tempo, mas com preço de US$ 299,95.

Escrito por Rik Henderson.