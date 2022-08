Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A JBL anunciou dois pares de fones de ouvido na forma dos verdadeiros fones de ouvido sem fio Tour Pro 2 e dos fones de ouvido sobre orelha Tour One M2.

Os fones de ouvido Tour Pro 2 da JBL não se referem apenas aos fones de ouvido sem fio e às características que eles oferecem. Eles são os primeiros a fazer algo extra com seu estojo de carga também, com um display de 1,45 polegadas com LED de toque a bordo.

A tela sensível ao toque do estojo inteligente permite gerenciar sua música, personalizar seus fones de ouvido e receber chamadas, mensagens e notificações de mídia social, em tempo real, sem tocar seu telefone.

Em termos dos próprios fones de ouvido, o Tour Pro 2 tem cancelamento de ruído adaptável com ANC personalizável e som ambiente, JBL Spatial Sound, seis microfones para chamadas claras e são compatíveis com Bluetooth 5.3 e LE Audio.

Eles apresentam drivers dinâmicos de 10 mm, uma experiência sonora personalizável com Personi-fi 2.0 e prometem 10 horas de reprodução de música, com 30 horas extras no estojo de carga inteligente.

Enquanto isso, os fones de ouvido com orelha M2 da JBL Tour One combinam o ANC True Adaptive da empresa com os drivers dinâmicos JBL Pro-tuned de 40mm. Eles têm quatro microfones, mas também têm Bluetooth 5.3 e LE Audio, assim como o JBL Spatial Sound.

O Tour One M2 oferece 50 horas de reprodução de música, ou 30 horas com ANC habilitado.

O JBL Tour Pro 2 e o JBL Tour One M2 estarão disponíveis nas cores Preto e Champanhe a partir de janeiro de 2023. A JBL Tour Pro 2 custará 249 euros, enquanto a Tour One M2 custará 299 euros.

Escrito por Britta O'Boyle.