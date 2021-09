JBL expande a gama de fones de ouvido para jogos com o modelo 350 Wireless

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL anunciou uma adição à sua linha de fones de ouvido para jogos Quantum, o Quantium 350 Wireless - seu primeiro modelo sem fio abaixo de £ 100.

O 350 é certificado pelo Discord e funciona em uma banda sem fio de 2,4 G sem perdas, conectado a um dongle sem fio conectado a um PC. Isso permite a latência mais baixa possível.

É compatível com PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch e Mac também. No entanto, as configurações do microfone estão disponíveis apenas por meio de um aplicativo para PC.

Há um driver dinâmico de 40 mm em cada ouvido com uma faixa de resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz.

A vida útil da bateria dura até 22 horas entre os carregamentos, com carregamento rápido disponível para fornecer uma hora de reprodução por apenas cinco minutos de carregamento. Você também pode carregar enquanto joga quando conectado por meio de um cabo USB.

O fone de ouvido é leve (252g) com almofadas de espuma viscoelástica revestidas com PU para maior conforto.

O conjunto de software JBL dedicado para PC também pode personalizar o fone de ouvido, com configurações de EQ e QuantumSurround disponíveis.

O microfone boom é removível, para que você possa usar os fones de ouvido separadamente.

"Os jogos estão se tornando cada vez mais populares, com os jogadores exigindo maior flexibilidade em sua configuração. Ao introduzir o JBL Quantum 350 Wireless em nossa série de fones de ouvido JBL Quantum, atendemos a essa necessidade e fornecemos som JBL excepcional e qualidade de construção com um conjunto de recursos isso é incomparável ”, disse o presidente da divisão de estilo de vida da Harman, Dave Rogers.

O fone de ouvido JBL Quantom 350 Wireless estará disponível este mês (setembro) por £ 99,99 / € 119,99.