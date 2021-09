Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL anunciou três pares de verdadeiros internos sem fio para serem lançados nos próximos meses.

Os JBL Reflect Flow Pro destinam-se ao utilizador mais desportivo, com as pontas auriculares Powerfun da marca para um ajuste mais seguro ao trabalhar ou correr.

Cada orelha possui um driver de 6,8 mm, com dois microfones de formação de feixe e um terceiro microfone para supressão de vento. Eles têm proteção à prova de ondas IP68 e a tecnologia de cancelamento de ruído adaptável garante que os sons ambientes não afetem o áudio.

A duração da bateria é de até 30 horas, com 10 horas nos botões e 20 no estojo. São 8 horas e 20 com ANC ligado.

O estojo de carregamento é compatível com Qi sem fio, enquanto uma carga rápida pode fornecer uma hora de reprodução por apenas 10 minutos de carga.

Os botões JBL Reflect Flow Pro estarão disponíveis este mês, ao preço de € 179 em preto, azul, branco ou rosa.

Os internos JBL Tune 230NC vêm com drivers de 5,8 mm - um em cada botão. Eles também exibem o som Pure Bass proprietário da JBL.

São IPX4 à prova de água e suor, com tecnologia ativa de cancelamento de ruído a bordo. A duração da bateria é de até 40 horas - 10 pela raiz, 30 no caso com ANC desligado.

A carga rápida também é suportada pelo case, com uma hora de carga novamente disponível após apenas 10 minutos.

Os botões 230NC estarão disponíveis em outubro por € 99 em preto, branco, azul ou areia.

Finalmente, os fones de ouvido JBL Tune 130NC têm um estilo um pouco diferente, mas custam o mesmo que o par 230NC.

Eles ostentam drivers de 10 mm em cada orelha, mas têm basicamente o mesmo conjunto de recursos - incluindo ANC.

O par 130NC estará disponível a partir de outubro também, em preto, branco ou azul.