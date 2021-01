Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - JBL anunciou dois novos fones de ouvido para enfrentar diretamente os gostos do Sony WH-1000XM4 , WF-1000XM3 e Bose QC 35 II .

A linha JBL Tour compreende os over-headphones JBL Tour One e JBL Tour Pro + verdadeiros fones de ouvido sem fio, cada um dos quais com tecnologia de cancelamento de ruído adaptável e designs mais adequados para viajantes a negócios e passageiros do que, digamos, corredores.

Os fones de ouvido JBL Tour One apresentam um driver dinâmico de 40 mm em cada orelha, certificação de áudio de alta resolução, quatro microfones para melhorar a qualidade da chamada e controle de voz sem as mãos graças ao Google Assistant e ao suporte do Amazon Alexa.

Eles reivindicaram 50 horas de vida útil da bateria (25 horas com ANC e Bluetooth ligados), enquanto o carregamento rápido permite duas horas de reprodução por apenas 10 minutos de carga.

Curiosamente, eles também oferecem um modo SilentNow que ativa o cancelamento de ruído adaptativo sem reprodução de música (através de Bluetooth) para que você possa apenas bloquear o ruído externo - como quando você quer dormir em um avião.

Eles estarão disponíveis a partir de maio de 2021 ao preço de £ 279,99 no Reino Unido .

Os intra-ouvidos JBL Tour Pro + verdadeiros sem fio usam um driver dinâmico de 6,8 mm para cada ouvido e oferecem mais de 30 horas de reprodução de música, incluindo o estojo de carregamento (6 horas com ANC ligado, 8 horas apenas com Bluetooth).

O carregamento sem fio Qi também está presente no case.

Os fones de ouvido Tour Pro + custarão £ 179,99 quando também estiverem disponíveis em maio.

Escrito por Rik Henderson.