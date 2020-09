JBL apresenta Live Free NC + e Reflect Mini verdadeiros fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído e impermeabilização

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL lançou os novos fones de ouvido sem fio Live Free NC + e Reflect Mini com cancelamento de ruído ativo e impermeabilização. O cancelamento de ruído ativo funciona junto com a tecnologia Smart Ambient para mantê-lo ciente do que está ao seu redor quando necessário.

Os novos modelos também oferecem emparelhamento rápido com aparelhos mais recentes. Chamados Dual Connect + Sync, eles se emparelham com seu dispositivo quando a capa é aberta, assim como você faz com outros fones de ouvido sem fio verdadeiros do mercado, como os AirPods que emparelham rapidamente com um iPhone também conectado à sua conta iCloud.

Dave Rogers, presidente da Divisão de Estilo de Vida da Harman, diz que "cada fone de ouvido se conecta imediatamente e de forma independente, permitindo que você receba chamadas de qualquer um dos lados e atribua funções exclusivas à esquerda e à direita".

O JBL Live Free NC + (£ 140) tem 7 horas de reprodução ou 21 horas incluindo a caixa, que também carrega sem fio com qualquer carregador Qi.

Você também pode usá-los com o Google Assistant ou Amazon Alexa por meio de um controle de toque dedicado. Eles estarão disponíveis a partir de outubro em preto, branco, azul e rosa. Como todos os novos fones de ouvido, eles também têm USB-C para carregamento com fio.

Os Reflect Mini semelhantes são projetados para fitness e estarão disponíveis por £ 130 em preto, branco e azul.

Os dois novos fones de ouvido sem fio verdadeiros também são unidos pelo JBL Tune 225TWS com grandes drivers dinâmicos de 12 mm, uma atualização do Tune 220TWS existente.

squirrel_widget_340217

Agora disponíveis em seis cores, eles não têm cancelamento de ruído ou impermeabilização, mas oferecem 25 horas de bateria incluindo o case (cinco horas para os próprios fones de ouvido). Eles estarão disponíveis por £ 90 em ouro preto, branco, rosa, azul, cinza e rosa.

Escrito por Dan Grabham.