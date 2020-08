JBL entra no mundo dos jogos com uma gama completa de fones de ouvido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que estamos no meio de um mini-boom de fones de ouvido para jogos - o mercado de fones de ouvido com microfones de alta qualidade é um dos muitos que experimentou uma grande recuperação à medida que as pessoas passam mais e mais tempo em casa este ano.

A JBL está lendo as folhas do teal, então, e não apenas lançou um único fone de ouvido para marcar sua entrada no áudio de jogos, mas em vez disso, deu tudo de si e lançou uma gama inteira - a Série JBL Quantum.

Ele varia desde o fone de ouvido carro-chefe, o Quantum ONE, até os Quantums 800, 600, 400, 300, 200 e 100 - cada um reduzindo um pouco mais o preço do outro.

Para garantir, há também o Quantum Duo, um par de alto-falantes estéreo para o seu PC. Todos os fones de ouvido funcionarão em todos os consoles e no PC também, por meio de um conector de 3,5 mm, enquanto o 800 e o 600 também funcionam com um dongle Wi-Fi compatível com os consoles PlayStation 4.

Existem alguns recursos compartilhados entre todos os modelos, no entanto, incluindo microfones que são removíveis ou flip-up e almofadas de ouvido que usam espuma de memória para permanecer fresco e confortável.

O Quantume ONE top de linha também possui novo som surround "QuantumSPHERE 360" para rastreamento de som nítido, enquanto o 300, 400, 600 e 800 têm som QuantumSURROUND para obter desempenho surround igualmente sólido.

A gama completa está disponível para navegar e comparar e para solicitar agora no site da JBL , e estaremos em contato com alguns modelos em breve para ver como eles se comparam em relação à concorrência. Os preços variam de £ 29,99 a £ 229,99.

Escrito por Max Freeman-Mills.