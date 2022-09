Jabra oferece ANC mais acessível nos Earbuds Elite 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Jabra usou a IFA 2022 como a oportunidade perfeita para lançar um novo conjunto de fones de ouvido sem fio, o Jabra Elite 5.

O Elite 5 ficará no meio da linha de opções de fones de ouvido do Jabra, trazendo algumas características bem-vindas sem quebrar o banco. Seu design também está em linha com os outros botões do Jabra.

Por um lado, há o cancelamento de ruído híbrido ativo (ANC) a bordo, para garantir que você não tenha que ouvir o zumbido do mundo ao seu redor. Essa parte híbrida está relacionada ao posicionamento dos microfones internos e externos, portanto não é exatamente tão revolucionária quanto parece.

Há sete horas de duração da bateria em uma carga, com mais 21 horas no estojo de carga sem fio, outra característica bem-vinda para aqueles de nós que vivem a vida sem fio.

No lado do som, os drivers gêmeos de 6mm devem dar um sólido desempenho sônico, e todos os codecs aptX, AAC e SBC são representados para um som agradável de baixa latência.

Jabra posiciona o Elite 5 como ótimo também para chamadas de voz, dando-lhes um pouco de apelo profissional, com seis microfones para captar sua voz claramente, o mesmo conjunto aparentemente encontrado no Elite 7 Pro mais premium.

A resistência à água IP55 significa que o Elite 5 também deve ser um companheiro sólido para os exercícios, tornando-os um som sólido e versátil. Os fones de ouvido estão disponíveis agora em preto ou creme a partir de £149, $149, ou EUR149.

Escrito por Max Freeman-Mills.