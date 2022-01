Os fones de ouvido Elite 4 Active da Jabra trazem ANC acessível para o seu treino

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o CES 2022 em pleno andamento (embora com menos apresentações pessoais do que o normal), a Jabra aproveitou a oportunidade para revelar os fones de ouvido Elite 4 Active, os mais recentes em sua linha de verdadeiros fones de ouvido para exercícios sem fio que não custam muito .

A principal adição que eles possuem em comparação com a última geração de botões Elite Active é o cancelamento de ruído ativo (ANC), que deve ajudar a mantê-lo mais isolado e concentrado durante os treinos ou corridas.

Sendo projetado explicitamente com o exercício em mente, o Elite 4 Active oferece resistência à água com classificação IP57 e à prova de suor, para garantir que eles não estejam em perigo enquanto você estiver em movimento, e o ANC significa que a Jabra também incluiu um passe modo direto para permitir que você ouça o mundo ao seu redor com mais clareza para sua segurança.

Há a personalização do equalizador, que é sempre apreciada por quem gosta de mexer no equilíbrio do som, e a duração da bateria é de sete horas com uma carga, com 28 horas no total disponíveis através do estojo de carregamento, que oferece três cargas extras.

Jabra faz questão de salientar que os fones de ouvido funcionam com Alexa, Spotify Tap e Fast Pair do Google em telefones Android, o que significa que conectar e reproduzir sua música deve ser mais rápido do que nunca se seus dispositivos usarem esses serviços.

Os fones de ouvido estão disponíveis a partir de agora, ao preço de € 119 / $ 119, o que os coloca em um nível de orçamento atraente para quem espera adquirir alguns novos fones de ouvido de treino.

