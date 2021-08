A Jabra alinha um trio de novos fones de ouvido sem fio verdadeiros, sendo Elite 7 Pro o novo carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jabra tem impressionado com seus recentes fones de ouvido sem fio verdadeiros , oferecendo ótimo desempenho, excelente cancelamento de ruído e muita personalização de funções.

O Elite 7 Pro é o novo carro-chefe, que alega ultrapassar os limites do desempenho, com uma nova tecnologia de voz multisensor, projetada para fornecer chamadas claras, independentemente do ambiente em que você estiver.

Isso pode cortar o ruído do vento, pode ser o ruído de um café, então você sempre soará bem para quem está ligando do outro lado da linha, com Jabra dizendo que esses fones de ouvido serão capazes de separar sua voz dos ruídos de fundo, então você pode fazer chamadas onde quer que esteja.

Os novos fones de ouvido agora são menores do que o Elite 75t , com uma redução de 16 por cento no tamanho, por isso se adaptam melhor ao ouvido para uma aparência mais sutil. Há uma classificação IP55 no Elite 7 Pro.

Você terá 9 horas de uso, 35 horas no total incluindo a capa - e essa capa vem com carregamento sem fio como padrão, enquanto o tempo de recarga também foi reduzido.

Como antes, o Elite 7 Pro oferece cancelamento de ruído ativo e tecnologias HearThrough e pode ser ajustado de forma personalizada usando a oferta MySound.

O Elite 7 Pro custará $ 199 .

Para quem é um pouco mais desportivo, os Elite 7 Active são os auscultadores para si. Eles têm um design semelhante ao Elite 7 Pro, mas com proteção IP57.

Eles também possuem um novo recurso para oferecer um melhor ajuste, chamado ShakeGrip. Ele usa um material mais tátil para ajudar os botões a ficarem nos seus ouvidos, para que você não precise se preocupar com a possibilidade de eles caírem.

Novamente, eles oferecerão 9 horas de uso e serão um pouco mais baratos, por US $ 179 .

Por fim, o Jabra Elite 3 vem com o preço mais acessível, prometendo grande qualidade de som em um pacote acessível.

Novamente, o design foi atualizado em relação aos botões Jabra anteriores, mas você ainda obtém uma classificação IP55 nesses fones de ouvido. A bateria do Jabra Elite 3 dura 7 horas.

O que é mais impressionante sobre o Elite 3 é o preço de US $ 79 - isso pode considerá-los realmente populares, se eles oferecerem os recursos que tornaram outros fones de ouvido Jabra populares.

Todos os novos fones de ouvido sem fio verdadeiros da Jabra estarão disponíveis nos próximos meses.