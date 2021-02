A atualização do Jabra Elite 85t detectará vazamentos de som e ajudará você a escolher o tamanho correto das pontas de ouvido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Jabra Elite 85t são alguns dos melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo do mercado. Esse ANC não é apenas realmente eficaz, mas o excelente ajuste e a boa qualidade de som o tornam um fone de ouvido vencedor em várias áreas.

Mas e se você não tiver um bom ajuste em primeiro lugar? Conseguir um bom ajuste é o primeiro passo para obter o melhor desempenho de um par de fones de ouvido e um novo recurso foi adicionado ao repertório do Elite 85t para ajudar nisso.

Chamado MyFit, a adição ao aplicativo complementar Sound + permitirá que você teste os fones de ouvido quanto a vazamentos de som usando um tom de 6,5 segundos. Graças à variedade de microfones neste fone de ouvido sem fio verdadeiro, eles serão capazes de detectar se há vazamento de som em qualquer um dos lados.

Em seguida, você será solicitado a alterar a posição ou o tamanho das pontas ovais para obter melhores resultados. Isso deve, em teoria, garantir que você experimente o melhor que esses fones de ouvido têm a oferecer.

Além de fazer com que os fones de ouvido sejam o melhor ajuste para você, há também um novo modo sendo adicionado por meio da atualização do firmware. Isso permitirá que você opte por desligar as funções ANC ou HearThrough. O Jabra permitirá que você alterne entre as opções, tocando em um dos botões para passar do cancelamento de ruído para o som ambiente e agora para desligar tudo.

Isso significa que, se você não deseja cancelamento de ruído, mas não quer sons ambientes intensificados, pode simplesmente optar pelo isolamento físico que os fones de ouvido naturalmente oferecem.

As atualizações estão disponíveis agora, com uma versão atualizada do aplicativo Sound + disponível para o seu telefone. Depois de abrir e conectar seu fone de ouvido, você será solicitado a atualizar o firmware para obter as funções mais recentes.

