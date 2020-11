Os excelentes botões Elite 75t da Jabra estão reduzidos a apenas £ 139 hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os botões Elite 75t da Jabra estão entre os verdadeiros botões sem fio mais amados em qualquer lugar, graças a oferecer excelente desempenho e som a um preço que os torna fáceis de recomendar. Exceto agora, eles são ainda mais baratos graças ao evento da Black Friday da Amazon que começa no início de 2020.

Se você comprar um par durante o período de vendas, gastará £ 30 a menos do que o preço normal, reduzindo-os para apenas £ 139 em vez dos £ 169 normais. Confira a oferta na Amazon.

Isso se junta a um monte de outros ótimos fones de ouvido com desconto para a Black Friday 2020.

Eles podem não ter ANC como alguns dos modelos top de lágrima mais recentes, mas como com qualquer par de intra-orelhas com um bom ajuste, o isolamento passivo é forte, como é quase todas as outras áreas de desempenho.

squirrel_widget_172296

Em nossa análise no início de 2020 , elogiamos seu desempenho descomplicado, a ampla gama de funcionalidades e o design sutil que os torna compactos e menos vistosos do que muitos outros fones de ouvido.

Fora do case, você terá 7,5 horas de reprodução de música muito sólidas, mais 20,5 horas extras das baterias no case, dando a você 28 horas no total.

Apesar de não ter ANC, você consegue ativar o modo HearThrough, que permite ouvir o que está acontecendo ao seu redor sem tirá-lo dos ouvidos.

Adicione isso a um case compacto elegante e à resistência à água IPX5, e você tem um par de in-ear muito capaz que não custa nada. Especialmente agora.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Cam Bunton.