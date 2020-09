Jabra Elite 75t para obter atualização de software ANC gratuita

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Temos ótimas notícias para os proprietários dos verdadeiros fones de ouvido Jabra Elite 75t e Elite Active 75t sem fio - você obterá o cancelamento de ruído ativo nesses fones de ouvido por meio de uma atualização de software.

A Jabra anunciou uma nova versão dos fones de ouvido Elite - os Elite 85t - que incluem Advanced ANC, entre uma série de outras atualizações. A tecnologia também será lançada para os proprietários da última geração desses fones de ouvido.

Jabra diz que a nova tecnologia usa o hardware Qualcomm existente nos fones de ouvido da Jabra combinado com os microfones que foram usados anteriormente para HearThough, permitindo um cancelamento de ruído ativo mais agressivo.

Isso vai se somar aos recursos existentes, então você ainda terá o HearThrough e poderá controlar o nível de cancelamento de ruído, suponhamos por meio do aplicativo de smartphone que o acompanha.

A melhor coisa é que esta atualização é gratuita, então você está essencialmente obtendo um aprimoramento potencial para o que já é um ótimo par de verdadeiros fones de ouvido sem fio, por nada.

A Jabra diz que você poderá comprar o Jabra Elite 75t com o ANC a partir de outubro de 2020, então parece que essa atualização será lançada via software em breve. Para realizar a atualização, você terá que usar o aplicativo em seu telefone, que fará o download do software e, em seguida, atualizará os botões quando estiverem no estojo.

Haverá um leve impacto na bateria, caindo para 5,5 horas por carga com ANC de 7,5 horas sem ANC.

Mal podemos esperar para testá-lo e desfrutar daquele silêncio maravilhoso!

Escrito por Chris Hall.