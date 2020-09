Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Elite de verdadeiros fones de ouvido sem fio da Jabra está entre nossos favoritos - e a empresa acaba de melhorar o que há de melhor no Jabra Elite 85t.

A adição principal é ANC avançado - cancelamento de ruído ativo - que usa os microfones externos e internos para reduzir ativamente o ruído que vem dos fones de ouvido. Isso se soma ao excelente isolamento de ruído e à tecnologia HearThrough que a Jabra oferece.

Você poderá controlar o ANC com uma configuração de dois controles deslizantes, para que possa decidir exatamente quanto ruído é reduzido para obter o resultado que deseja.

Em comparação com a versão anterior desses fones de ouvido - o Jabra Elite 75t - os drivers agora são expandidos para 12 mm, o que deve torná-los mais potentes, enquanto há também um aumento na vida útil da bateria, estendendo-se até 31 horas no total, incluindo recarga do caso.

O uso de ANC reduzirá um pouco a vida útil da bateria, até 25 horas no total.

Jabra também mudou o design das pontas das orelhas para torná-las ovais em vez de redondas, projetadas para um ajuste mais seguro, dizendo que não precisam ir tão fundo na orelha para torná-las seguras.

Além de todos esses recursos, você obtém carregamento sem fio Qi através do case, uma classificação IPX4 (esperamos que uma versão Active com classificação IP55 / 57 seja lançada no futuro) e você pode ter acesso de um toque ao Siri, Alexa ou Google Assistant.

O novo Jabra Elite 85t estará disponível a partir de novembro de 2020 e custará £ 219,99, em titânio / preto com mais cores sendo lançadas no futuro.

Também há boas notícias para os proprietários de modelos Jabra 75t existentes - haverá uma atualização do ANC para esses fones de ouvido. Por meio de software, a Jabra adicionará seu cancelamento de ruído a esses fones de ouvido, usando o hardware Qualcomm existente e os microfones que eles oferecem.

Isso não é apenas uma ótima notícia, mas se você quiser alguns fones de ouvido ANC, poderá obter o Jabra Elite 75t com ANC como padrão a partir de outubro de 2020, e um pouco mais barato que o novo Elite 85t.

Escrito por Chris Hall.