Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aqueles que trabalham em casa durante a pandemia podem estar interessados em obter um fone de ouvido para ajudá-lo a se concentrar.

A Jabra espera ajudar, introduzindo novos fones de ouvido Evolve2 chamados Evolve2 85, Evolve2 65 e Evolve2 40 . Eles são certificados para trabalhar com o Microsoft Teams e vêm com vários microfones para ajudá-lo a se comunicar com clareza.

O Evolve2 85 é um fone de ouvido sem fio com tecnologia de cancelamento de ruído ativo "híbrido digital". Oferece até 37 horas de bateria, alto-falantes de 40 mm e 10 microfones (incluindo dois no braço da lança integrado para uso móvel). O Evolve2 65 é um fone de ouvido sem fio semelhante, mas possui três microfones - dois no braço da lança e um no protetor auricular direito - mais 37 horas de duração da bateria.

Esses dois fones de ouvido também vêm com o Jabra Link 380, um adaptador Bluetooth disponível em USB-C ou USB-A. Quanto ao modelo Evolve2 40, é simplesmente uma versão com fio do Evolve2 65 e vem com os mesmos recursos.

Talvez a coisa mais interessante sobre qualquer um dos novos modelos, no entanto, seja que as variantes do Microsoft Teams vêm com um botão dedicado do Teams para conexões instantâneas com sua equipe e vários canais.

Os fones de ouvido Evolve2 da Jabra serão lançados em abril. Os dois modelos sem fio estarão disponíveis em preto e bege, enquanto o Evolve2 40 estará disponível em preto. O Evolve2 85 começa em £ 382, enquanto o Evolve2 65 começa em £ 169, e o Evolve2 começa em £ 93. Custa 10 libras a mais para estéreo.