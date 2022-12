Huawei Freebuds 5i oferece áudio de alta resolução e ANC abaixo de £100

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Huawei está expandindo sua verdadeira linha de Earbuds sem fio para o novo ano com o lançamento do Freebuds 5i, e eles vêm com uma série de características de alta qualidade, entregues em um produto que está abaixo de £100 no Reino Unido.

É raro encontrar botões TWS nesta faixa de preço com suporte de áudio ANC (Active Noise Cancelling) e Hi-Res LDAC, e ainda assim, é exatamente isso que o Freebuds 5i tem. Claro que, para aproveitar o codec de alta resolução, você precisa de um telefone ou dispositivo compatível para conectar os botões.

O ANC híbrido é projetado para detectar e se adaptar ao ruído externo e ao ruído medido de dentro de seu canal auditivo e combina a vedação passiva da ponta da orelha de silicone com dois microfones dedicados de cancelamento de ruído nas próprias gemas.

Você poderá alternar entre os modos de cancelamento de ruído Ultra, General e Cosy, dependendo da quantidade de ruído que você deseja bloquear.

O Freebuds 5i também proporciona uma bateria com uma vida útil forte, de acordo com Huawei. Em uma carga completa, a caixa e os fones de ouvido combinados oferecerão até 28 horas de reprodução de música, o que deve significar uma semana ou duas confortáveis entre a carga se você os usar todos os dias para música.

Do ponto de vista do design, os botões parecem muito semelhantes ao portfólio existente de fones de ouvido da Huawei, mas o estojo de carregamento foi redesenhado para parecer e parecer um seixo liso. A parte externa do estojo foi tingida e acabada de forma a oferecer aquela textura visual e tátil.

Os botões de ANC da Huawei, que não prejudicam o orçamento, estarão disponíveis em preto, branco e azul direto da Huawei e na Amazônia a partir de 16 de janeiro de 2023, com um preço de apenas £89,99 no Reino Unido e 99 euros na Europa.

Escrito por Cam Bunton.