O Huawei Freebuds Pro 2 traz drivers duplos, áudio Hi-Res e ANC avançado para as massas

(Pocket-lint) - A Huawei introduziu um novo par de verdadeiros botões sem fio em sua linha Freebuds, e este último par promete muito no papel, incluindo áudio Hi-Res e um sistema único de duplo driver.

Eles são chamados de Freebuds Pro 2, e apresentam um visual mais fino e refinado do que o Freebuds Pro. Eles ainda apresentam aquele design clássico de esteme, mas o comprimento foi reduzido e eles também são mais leves. Além disso, a caixa de carga também é menor e mais leve.

No geral, é cerca de 11% menor do que a caixa mais antiga, tornando-a um pouco mais fácil de transportar e de bolso. Embora o par da primeira geração não fosse exatamente volumoso.

O que é interessante está no interior. Há uma maquiagem acústica totalmente nova composta por um driver dinâmico de 11 mm construído para entregar as notas graves potentes, e um diafragma microplanar que está lá para oferecer a alta precisão na entrega de freqüências mais altas.

Combinado, o objetivo é que você fique rico, graves profundos e uma clareza e detalhe nos agudos. E, como alguns de seus alto-falantes, a Huawei fez uma parceria com a empresa de áudio francesa Devialet, para afinar o som.

Os últimos botões da Huawei também fazem uso do recurso EQ adaptativo do fabricante, que usa um microfone interno para medir o enfraquecimento dos canais de seus ouvidos, e depois ajusta o som em tempo real para garantir que você esteja sempre obtendo o melhor som.

Além disso, há um sistema ANC de quatro microfones. Há dois microfones externos, combinados com um sensor ósseo e o microfone interno acima mencionado, que trabalham juntos para cortar efetivamente o ruído ambiente durante a escuta de música e chamadas.

Um grande impulso para este último produto é, sem dúvida, a qualidade da música que você pode ouvir. É raro que os botões TWS apresentem áudio em alta resolução, e ainda assim os Freebuds Pro 2 apresentam. Você obtém suporte tanto para HWA como LDAC, com taxas de bits de até 990kbit/s.

Compreensivelmente, embalar toda essa tecnologia em pequenos fones de ouvido significa um impacto na vida útil da bateria. É justo dizer que as últimas novidades da Huawei não combinam muito bem com a vida útil da bateria. Você tem apenas 4 horas de reprodução com ANC, ou 6,5 horas sem. Com a caixa, o total é de cerca de 18 horas de bateria. Não está totalmente de acordo com os padrões de alguns dos principais Earbuds TWS do mercado.

O Huawei Freebuds Pro 2 será enviado em três cores - Branco Cerâmico, Frost Prateado e o novo Silver Blue.

Escrito por Cam Bunton.