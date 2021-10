A Huawei lançou um par de Freebuds que parece batom, não mesmo!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como você pega um par médio de fones de ouvido sem fio verdadeiros e os torna mais atraentes? De acordo com a Huawei , a resposta é fazer com que pareçam batom. Mesmo.

O Huawei Freebuds Lipstick é uma versão reinventada do Freebuds 3 que tenta torná-los um acessório da moda tanto quanto são um par de botões intra-auriculares.

O Batom Freebuds é enviado em uma caixa de carregamento de aço inoxidável projetada para se parecer com um batom. É predominantemente preto, mas apresenta alguns detalhes em ouro.

Depois que a tampa é removida, os componentes internos são todos dourados e os fones de ouvido ficam em seus suportes, destacando-se para fora. Cor: vermelho vivo, obviamente.

A tampa se fecha no lugar usando ímãs fortes, o que também garante que a tampa não se solte quando o estojo estiver sacudindo em sua bolsa, bolso ou bolsa.

Quanto aos botões em si, eles são bastante avançados e apresentam muitos dos recursos do Freebuds 3. Isso inclui grandes drivers dinâmicos de 14,3 mm.

Eles oferecem desempenho de graves e resposta de frequência impressionantes até 40kHz. Além do mais, há um microfone interno e processador que adapta EQ e cancelamento de ruído que processa em velocidades de milissegundos.

Melhores fones de ouvido Bluetooth com classificação para 2021: Fones de ouvido sem fio de primeira ou acima da orelha Por Mike Lowe · 22 Outubro 2021

Isso significa que o ANC está constantemente trabalhando e reagindo aos sons ao seu redor, e funciona apesar dos botões terem um design "aberto". Isso significa que, como os AirPods padrão, eles ficam no ouvido e não têm uma ponta de silicone para vedar o canal auditivo.

Os buds podem tocar música por até quatro horas com uma carga completa, com mais 22 horas no caso, para um total de 26 horas entre as cargas.

O Batom Freebuds estará disponível para compra por £ 199 a partir de 10 de novembro.