Huawei Freebuds Pro oferece ANC avançado em um pacote compacto sem fio

(Pocket-lint) - A Huawei acabou com seu mais recente par de fones de ouvido sem fio: o Freebuds Pro. Com base na tecnologia introduzida em 2019, o par mais recente afirma oferecer melhor cancelamento de ruído do que a concorrência e ótima qualidade de som.

Em termos de design, embora semelhante aos líderes de mercado, há o suficiente aqui para distinguir os mais recentes Freebuds de outros como os AirPods da Apple .

A caixa de plástico que se encaixa na orelha é projetada para caber confortavelmente, enquanto a ponta de silicone é projetada para oferecer uma vedação eficaz, enquanto a haste retangular projetada para baixo é diferente do que vimos em outros fabricantes.

Além do mais, eles vêm em três cores diferentes, incluindo um glacê prateado muito atraente com um lindo visual cromado escuro e esfumaçado. As outras duas cores são preto e branco.

Quanto à tecnologia interna, é aqui que a Huawei está tentando liderar o mercado, e começa com um sistema de cancelamento de ruído ativo mais capaz.

Ele usa um sistema de microfone dual HD (um interno, um externo) que são microfones altamente sensíveis e - combinado com o processador interno - pode se adaptar constantemente ao ruído ao seu redor para escolher a melhor configuração ANC.

Esses três modos são chamados de Cozy, General e Ultra, com o último eliminando a maioria dos ruídos. A Huawei diz que sua profundidade de cancelamento de ruído de 40dB está à frente dos rivais Apple e Sony com seus AirPods Pro e WF-1000XM3, respectivamente.

Obviamente, os fones de ouvido também podem usar esse hardware de cancelamento de ruído para passar o som ambiente para os drivers internos, permitindo que você ouça o que está acontecendo ao seu redor.

Ele tem dois modos: um para consciência geral, outro para aprimoramento de voz, que permite que você ouça a conversa com clareza. Útil para quando você precisa fazer um pedido em uma cafeteria ou para aqueles tipos de interação rápida.

O som é fornecido por um grande driver de 11 m em cada ouvido, que então usa o que a Huawei chama de sistema mecânico de estabilização de áudio. O que isso faz, essencialmente, é garantir que as únicas vibrações transmitidas aos seus ouvidos sejam as vibrações da própria música e minimiza a distorção.

A duração da bateria também parece promissora, com 30 horas de reprodução total de música entre as baterias nos fones de ouvido e a bateria no estojo de carregamento. Embora, fora do caso, você obtenha apenas 4,5 horas de reprodução com o ANC ativado e 7 horas com o ANC desativado.

Como é de costume hoje em dia, você controla o áudio usando painéis sensíveis ao toque nos fones de ouvido. Esses controles também serão usados para ajustar ANC e até mesmo aumentar e diminuir o volume.

O Freebuds Pro não foi o único fone de ouvido anunciado pela Huawei, mas também o Freelace Pro, que oferece um design de fita para o pescoço e drivers ainda maiores de 14 mm em cada orelha.

O diafragma é construído em liga de magnésio, enquanto a bateria interna é capaz de fornecer até 24 horas de reprodução de música, o que é excelente em qualquer padrão. Eles serão enviados em Grafite Preto, Verde Spruce e Branco Dawn.

O Freebuds Pro estará à venda em outubro por € 199 na Europa, enquanto o Freelace Pro será um roubo por apenas € 119 e disponível este mês.

Escrito por Cam Bunton.