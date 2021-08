Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor anunciou um par de verdadeiros internos sem fio que vêm com cancelamento de ruído ativo e suporte ao modo de baixa latência para jogos. Além do mais, tem um preço muito acessível.

Disponível a partir de 7 de agosto por apenas € 69,90 , os Earbuds 2 Lite Honor vêm em branco glaciar ou preto meia-noite. Eles chegarão às lojas no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Finlândia.

As especificações incluem conectividade Bluetooth 5.2 para conectar a um telefone Android ou iOS, ou outro dispositivo habilitado para Bluetooth.

Os próprios botões são capazes de até 10 horas de reprodução com uma única carga, com o caso estendendo isso para 32 horas no total.

O case também possui recursos de carregamento rápido, com uma carga de 40% possível em apenas 10 minutos.

A tecnologia ANC é combinada com um ajuste vedado confortável para também isolar o usuário dos sons ambientes. Dois microfones MEMS também evitam que as chamadas sejam distorcidas, mesmo vindo com redução de ruído e tecnologia dupla anti-vento.

Cada botão possui um driver dinâmico de 10 mm.

Melhores fones de ouvido USB-C para telefones Android 2021 Por Dan Grabham · 5 Agosto 2021

“Oferecendo melhorias na qualidade do som e na vida útil da bateria, a mais recente adição à nossa linha de vestíveis demonstra nosso compromisso em fornecer produtos e serviços inovadores aos consumidores em todo o mundo”, disse o CEO da Honor, George Zhao.