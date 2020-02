Os Earbuds mágicos do Honor levam o ANC aos seus treinos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Honor mostrou sua mais recente entrada no mundo dos verdadeiros fones de ouvido sem fio com o Magic Earbuds, seus mais recentes fones de ouvido, como parte de seus anúncios MWC (ou pseudo-MWC).

Os fones de ouvido mágicos visam claramente o mercado de fitness, com vedação à prova de exercícios e a inclusão de cancelamento de ruído ativo (ANC) para garantir que qualquer trilha sonora escolhida por sua academia não precise dominar seu próprio treino.

Em termos de design, eles são bastante diretos, adotando o modelo estabelecido pelos AirPods da Apple, com a mesma haste bastante longa, e adicionando uma vedação no ouvido ao fone de ouvido para obter um melhor isolamento sonoro. Eles virão com três opções de borracha para escolher para obter o ajuste mais confortável.

1/5 Honor

Você também poderá escolher entre a cor branca padrão e um segundo tom bastante bonito escolhido por Honor, Robin Egg Blue.

Cada um dos fones de ouvido mágicos possui três microfones de bordo que tornam o ANC um pouco mais sofisticado do que o esperado, permitindo o cancelamento adaptável em tempo real, dependendo das condições de ruído ao seu redor. Honor diz que isso foi projetado com as chamadas de voz em mente, reduzindo o ruído quando você faz chamadas telefônicas com os fones de ouvido.

Para facilitar essa funcionalidade, cada fone de ouvido também possui um sensor de toque capacitivo para pausar e retomar músicas ou outras funções através de toques duplos e pressionamentos longos.

Enquanto isso, cada fone de ouvido abriga um driver de 10 mm para sua saída de som real, e o par levará cerca de 1,5 horas para carregar a partir do estojo de transporte incluído. A duração da bateria é meio que uma bandeira vermelha, no entanto - o Honor calcula 3,5 horas de reprodução de música, com o estojo de carregamento levando sua vida útil total para 13 horas, o que não é brilhante em comparação com os concorrentes.

Os fones de ouvido custarão 129 € (cerca de £ 108 ou US $ 140) ao serem lançados em abril deste ano, colocando-os como concorrentes diretos de empresas como os AirPods da Apple, apesar de reduzir significativamente o preço do AirPods Pro, que combina com os recursos ANC do Magic Earbuds. .