Google Pixel 7 Ultra rumores ao lado de uma grande atualização da câmera

(Pocket-lint) - O Pixel 7 e o Pixel 7 Pro podem não ser os únicos dois telefones em que o Google tem trabalhado, com rumores apontando novamente para um Pixel 7 Ultra.

Com o Google já tendo lançado dois telefones e o Pixel Watch recentemente, a atenção já está começando a voltar-se para o que virá em seguida. Se os rumores forem verdadeiros, isso poderia ser um Pixel 7 Ultra completo com um sistema de câmera atualizado.

Esses rumores vêm através do desenvolvedor Kuba Wojciechowski que encontrou referências a um telefone sem aviso prévio com o codinome "Lynx", considerado um produto que se sentará no topo da linha de produtos do Google. O Pixel 7 Ultra é um nome que já foi divulgado antes, e poderia conseguir que uma câmera confirmasse esse nome se o Universo de Gelo do Leaker estivesse correto. De acordo com eles, o Pixel 7 Ultra irá embalar um novo sensor de câmera de 1 polegada, exatamente como já estamos esperando do Galaxy S23 Ultra da Samsung.

O uso de tal sensor deve permitir que mais luz seja coletada ao tirar uma foto, criando como resultado uma imagem melhor iluminada. Ele também tem o potencial de fazer uma diferença notável no desempenho com baixa luminosidade.

Quanto ao resto do Pixel 7 Ultra lendário, nos dizem para esperar que ele use o chip Wi-Fi 6E e Bluetooth da Qualcomm para um melhor desempenho de conectividade sem fio. 5G também será suportado, sendo estacas de mesa para qualquer telefone de bandeira neste ponto.

Além disso, muito pouco se sabe sobre o Pixel 7 Ultra - incluindo se ele é algo que o Google pretende realmente lançar ou não. É possível que isto possa acabar sendo um telefone para o próximo ano, ou mesmo um telefone que nunca veja a luz do dia. O tempo o dirá, mas vale a pena cruzar alguns dedos só para o caso.

Escrito por Oliver Haslam.