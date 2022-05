Pixel Buds Pro vs Pixel Buds A-Series: Quais fones de ouvido do Google são os melhores para você?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem expandido sua oferta de hardware, com um número crescente de dispositivos Pixel. Quando se trata de fones de ouvido, há agora três conjuntos de dois conjuntos em oferta: Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series.

A segunda geração da Pixel Buds desapareceu lentamente dos varejistas, deixando-nos apenas com os dois conjuntos para escolher.

Eles têm muito em comum, mas ainda representam um desafio quando se trata de escolher seus earbuds inteligentes do Google. Então, qual é o melhor para você?

Pro: $199,99 / £179 / 219 euros

Série A: $99 / £99,99 / EUR99

Os Google Pixel Buds A-Series estão disponíveis agora por um preço acessível de US$/£/99, dando-lhe os earbuds conectados com o Google Assistant profundamente integrados. Eles estão amplamente disponíveis no varejo.

Os Pixel Buds Pro são novos e dobram o preço em US$199 / £179 / EUR219. Eles ainda não estão disponíveis, mas serão encomendados previamente no dia 21 de julho, nas lojas a partir de 28 de julho.

Você ainda poderá encontrar os Pixel Buds mais antigos em alguns varejistas, mas não podemos recomendar o pagamento de mais de US$/£/99 por eles.

Pro: Estojo: 63,2 x 50 x 25mm; 62,4g / Earbud: 22,33 x 22,03 x 23,72mm; 6,2g

Série A: Estojo: 63 x 47 x 25mm; 52,9g / Earbud: 20,7 x 29,3 x 17,5mm; 5,06g

O Google aplicou um projeto semelhante ao Buds Pro e ao Buds A-Series, mas o case Buds Pro é um pouco maior e cerca de 10g mais pesado.

Segue-se que os próprios Buds Pro também são maiores, e mais pesados, com um corpo obviamente maior em comparação com os Buds A-Series. Há muito mais tecnologia embalada, o que faz todo o sentido.

Os Buds A-Series têm um pequeno braço de borracha que sai do topo projetado para ajudá-los a permanecer no ouvido; os Buds Pro não têm isso e não podemos dizer que isso seja um problema - de qualquer forma nunca o achamos tão útil.

Os Buds A-Series vêm nas cores Sage e White, enquanto os Buds Pro vêm nas cores Charcoal, Fog, Lemongrass e Coral.

Uma das coisas que o Google pretendia fazer com o desenho do Pixel Buds era ter uma caixa elegantemente lisa: é como uma pedrinha que você vai querer acariciar e virar nas mãos e parece que a caixa do Buds Pro é a mesma.

Ambos os fones de ouvido têm uma classificação IPX4, portanto são resistentes ao suor, mas o estojo Buds A-Series não tem proteção, enquanto o Buds Pro é IPX2 protegido.

Pro: motorista de 11mm, ANC, modo transparência, Selo Silencioso

Série A: Condutor de 12mm, bloqueio passivo de ruído

Ambos os fones de ouvido usam toque capacitivo ou voz para controle. Você pode tocar ou deslizar nas extremidades dos botões para controlá-los. Ambos têm um acelerômetro para detectar o movimento, enquanto o Buds Pro expande isto para incluir também um giroscópio. A série Buds A não tem controles de volume de toque, mas parece que o Buds Pro tem.

O Google também disse que o áudio espacial está chegando ao Pixel Buds mais tarde em 2022 - e é provável que seja para isso que o giroscópio serve.

Há diferentes drivers nestes fones de ouvido, mas é o cancelamento ativo de ruído (ANC) que é o grande diferencial aqui.

Os Buds Pro têm três microfones em comparação com os Buds A-Series de dois microfones. O Buds Pro tem aberturas muito maiores e mais óbvias no corpo do fone de ouvido. Isso é para que o Buds Pro possa detectar ruídos externos e cancelá-los, para que não sejam perturbados por eles.

O Google também está empurrando algo chamado tecnologia Silent Seal, projetada para permitir que os broches se adaptem a qualquer orelha para proporcionar ótimos resultados. Tudo isso é impulsionado pelo hardware e algoritmos personalizados do Google.

O ANC provavelmente significa que a qualidade sonora no Buds Pro será melhor: nossa maior crítica ao Buds A-Series é que eles não selam bem, de modo que não bloqueiam o ruído exterior de forma muito eficaz.

Quando o Google lançou a Buds A-Series (e a anterior Pixel Buds), ele disse que parte do objetivo era evitar que você se sentisse isolado do mundo ao seu redor. O objetivo do Pixel Buds Pro, agora, é cortar você - e é provável que essa seja uma experiência mais popular.

É claro que há também um modo de transparência para deixar entrar o ruído externo, para que você possa estar ciente de seu entorno.

Pro: 11 horas de escuta, 31 horas no total; 7 horas de escuta, 20 horas no total com ANC

Série A: 5 horas de escuta, total de 24 horas

Ambos os fones de ouvido oferecem carga USB-C da caixa, mas somente os Buds Pro oferecem carga Qi sem fio (assim como os Buds de segunda geração). Há também uma grande diferença na vida útil da bateria.

As Buds A-Series oferecem apenas 5 horas - mas as Buds Pro vão se estender até 11 horas. Isso cai para 7 horas com o ANC - mas ainda é mais longo que o Buds A-Series.

Com o caso, os Buds A-Series oferecem 24 horas no total, os Buds Pro oferecem 31 horas no total, o que cai para 20 horas com o uso do ANC.

Parece que os Buds Pro são os fones de ouvido a serem usados quando se trata da duração da bateria.

Pro: Google Assistant, tradução em tempo real, Volume EQ, Multipoint

Série A: Assistente do Google, tradução em tempo real

Grande parte da experiência inteligente que a Pixel Buds oferece vem da profunda integração com o Google Assistant e seu dispositivo Android. Tanto o Buds Pro quanto o A-Series oferecem isso, então esperaríamos que a experiência fosse a mesma.

Ambos também oferecem tradução em tempo real, outra habilidade que o Google está empurrando através do Android. Ambos também oferecem o Google Fast Pair, portanto, fazer uma conexão com seu telefone é realmente fácil.

Mas além disso, há um par de habilidades adicionais que os Buds Pro oferecem. Primeiro você obtém conectividade multiponto, o que significa que você pode se conectar a vários dispositivos e mudar instantaneamente de um para o outro - por exemplo, de assistir a um filme em seu iPad para atender uma chamada em seu telefone.

Depois há o Volume EQ, que afirma equilibrar a saída de áudio, não importa qual seja o nível de volume, então soa bem o tempo todo.

Os Buds Pro têm um par de características adicionais que significam que eles vão oferecer uma experiência mais premium do que os Buds Pixel Buds A-Series. O cancelamento ativo do ruído vai estar no centro disto, pois vai mudar o uso diário para os usuários, impulsionando aquele isolamento em lugares movimentados, de modo que sua música soa melhor - a Buds A-Series simplesmente não pode competir com isso.

A melhor parte da Buds A-Series é o quão inteligente eles estão trabalhando com o Google Assistant e seu telefone - e a Buds Pro vai oferecer toda essa experiência também.

Portanto, é provável que os Buds Pro sejam melhores para todos - algo que confirmaremos assim que os testarmos mais perto do lançamento - mas há uma coisa a considerar: se você nunca usa ANC e nunca quer, então os Buds A-Series pela metade do preço dos Buds Pro podem ser os fones de ouvido perfeitos para você.

Suspeitamos, entretanto, que como uma oferta premium, os Buds Pro serão os fones de ouvido que todos querem.

Quando comparamos produtos, não estamos apenas mostrando as folhas de especificações lado a lado, estamos interpretando as informações com base em nossa experiência.

Os Pixel Buds Pro ainda não foram lançados, por isso não podemos julgá-los diretamente, mas utilizamos amplamente os Pixel Buds e os Pixel Buds A-Series, por isso estamos vindo de um lugar de experiência.

Assim que tivermos usado o Pixel Buds Pro, atualizaremos a comparação para aprofundar a experiência no mundo real e nos certificaremos de que você tenha a melhor informação, seja para orientar sua decisão de compra, ou apenas porque você quer saber como eles se comparam.

Escrito por Chris Hall.