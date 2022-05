Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente seu Pixel Buds Pro verdadeiro sem fio in-ears.

Com um rumor de muco antes de serem revelados no Google I/O, os Pixel Buds Pro vêm com cancelamento ativo de ruído, áudio espacial, até 11 horas de tempo de reprodução e estarão disponíveis em quatro tons diferentes: coral, capim-limão, neblina (azul claro) e carvão vegetal.

Eles estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 21 de julho, ao preço de US$ 199.

Google

O chip ANC dentro das novas gemas é construído sob medida, usando um chip de áudio de 6 núcleos e os próprios algoritmos do Google para bloquear o ruído ambiente. As pontas auriculares "Silent Seal" também garantem um ajuste confortável mas confortável, com sensores embutidos também funcionando para medir a pressão no canal auditivo para conforto adicional durante longos períodos de uso.

Um recurso de EQ de volume ajusta o ajuste dependendo do volume, para manter as freqüências equilibradas, enquanto o áudio espacial também é suportado.

Os botões são resistentes à água IPX4. A caixa de carga também é resistente a IPX2 e apresenta carga sem fio. As gemas oferecem até 11 horas de tempo de reprodução em uma única carga sem ANC, até sete horas com.

Você pode conferir mais no Google Pixel Buds Pro e descobrir se eles estarão disponíveis em seu país, indo agora para este site.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 11 Maio 2022

Escrito por Rik Henderson.