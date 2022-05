O Google Pixel Buds Pro poderia lançar em breve com áudio espacial?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google poderia estar prestes a lançar seu próximo conjunto de verdadeiros fones de ouvido sem fio na forma do Pixel Buds Pro.

Graças aos detalhes vindos de um par de vazamentos, pudemos ver a expansão da oferta de áudio do Google em breve - talvez assim que o Google I/O for lançado.

Os detalhes sobre os fones de ouvido em si são escassos, mas Jon Prosser que forneceu informações precisas no passado, afirma que eles estão chegando em breve e até fornece as cores - Real Red, Carbono, Limoncello, Fog.

Isto não me surpreenderia absolutamente, dado o trabalho do Google em áudio espacial + suporte de rastreamento de cabeça no Android 13, especialmente seu sigilo em torno deste último. Além disso, agora também há suporte de áudio BLE no Android. https://t.co/yJHcKCF4dy-- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 3 de maio de 2022

Melhores fones de ouvido Lightning em 2022 para o seu iPhone ou iPad Por Cam Bunton · 5 Maio 2022

Nada mais é revelado, mas Mishaal Rahman capta o boato com um pouco mais de especulação, referindo-se ao código de suporte que foi encontrado no Android 13.

Rahman compartilha regularmente informações sobre muito do que está acontecendo dentro de uma nova versão do Android e, embora as descobertas no software de pré-lançamento nem sempre cheguem ao mercado, elas ajudam a construir uma imagem dos planos futuros do Google.

Neste caso, há uma referência ao suporte de rastreamento de cabeça no Android 13, sugerindo que o Google poderia lançar e o recurso de áudio espacial Apple-rivalling. Faz todo o sentido, já que a Apple atualmente domina essa extremidade do mercado com os AirPods e outros dispositivos em seu ecossistema.

O último lançamento do Google foi o Pixel Buds A-Series em junho de 2021 e, como pano de fundo, o Google tem comprado patentes de áudio e talento - ele pegou patentes da Synaptics junto com alguns funcionários, adquiriu uma inicialização de áudio em 3D chamada Dysonics e conseguiu o IP da RevX.

Tudo isso pinta uma imagem do Google querendo causar um impacto maior no áudio através de seus vários dispositivos e plataformas. O Pixel Buds Pro pode revelar alguns desses planos - mas no momento, ainda estamos no reino dos boatos, então pegue tudo com uma pitada de sal.

Escrito por Chris Hall.