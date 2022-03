Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem feito compras ultimamente, gastando dezenas de milhões comprando talentos, tecnologia e IP na área de hardware de áudio .

Existem várias razões para a gigante da tecnologia fazer isso, a mais óbvia delas é reforçar os fones de ouvido sem fio da marca.

O Google supostamente gastou US$ 35 milhões na aquisição de patentes de hardware e pedidos de patente do parceiro de longa data Synaptics.

Eles cobriam coisas como "fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo " e "fones de ouvido estéreo balanceados".

Dadas as recentes disputas da empresa com a Sonos , pode ser uma decisão sábia.

Não foram apenas as patentes que o Google engoliu, mas também adquiriu vários membros da equipe das equipes de hardware de áudio da Synaptics.

O mais destacado foi o vice-presidente e gerente geral de áudio, Trausti Thormundsson.

As melhores ofertas de fones de ouvido para a Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, pechinchas da Sony Por Cam Bunton · 29 Novembro 2021 O maior evento de compras de 2021 é a melhor época para engolir alguns descontos em fones de ouvido.

O Google também adquiriu uma startup de áudio 3D chamada Dysonics por uma quantia não revelada. Esse acordo também incluía patentes e funcionários.

Depois disso, o Google comprou o IP da RevX, uma startup de áudio extinta que se concentrava na otimização de monitores intra-auriculares para músicos no palco.

Finalmente, comprou uma startup de áudio francesa chamada Tempow, que vinha desenvolvendo um sistema operacional para fones de ouvido sem fio.

O acordo custou US$ 17,4 milhões e incluiu patentes e pedidos de coisas como "fones de ouvido Bluetooth de baixa latência". A maioria dos funcionários da Tempow também acabou no Google.

Paralelamente a todas essas aquisições, o Google também contratou o ex-engenheiro da Bose Peter Liu, que participou do desenvolvimento do padrão Bluetooth LE .

É fácil ver, então, por que estamos empolgados com o futuro do áudio no Google. Todos os sinais apontam para uma atualização séria dos Pixel Buds e, provavelmente, uma expansão das ofertas de áudio vestíveis da marca. Mal podemos esperar para ver onde isso vai dar.

Escrito por Luke Baker.