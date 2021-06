Pixel Buds A-Series vai colocar o Google em seus ouvidos por muito menos dinheiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o Pixel Buds A-Series, uma reviravolta e reposicionamento dos verdadeiros fones de ouvido sem fio Pixel Buds, anunciados pela primeira vez em 2019.

Não há uma grande mudança no que é oferecido: os A-Series são essencialmente o mesmo design, mas agora com uma opção Dark Olive, enquanto o case é o mesmo design e muitas das funcionalidades.

Você obterá a experiência de emparelhamento rápido em dispositivos Android em que apenas abre a tampa e seu telefone os detecta para emparelhamento instantâneo, com uma solicitação para baixar o aplicativo se você estiver em um dispositivo não Pixel.

A grande face redonda sensível ao toque desses fones de ouvido permanece, enquanto há uma escolha de três pontas de orelha para ajudá-lo a encontrar o ajuste certo para obter a melhor experiência possível. Como antes, há uma pequena protuberância que deseja fornecer suporte adicional enganchando na parte superior de sua orelha.

O Google Assistente está embutido nesses fones de ouvido, então você poderá perguntar ao Google qualquer coisa que faria normalmente, com anúncios de notificação integrados. Você também pode pressionar e segurar para obter uma atualização pelos fones de ouvido - e a opção de responder às mensagens por voz.

Uma omissão é o controle de volume: você não pode alterar isso nos fones de ouvido; em vez disso, você terá que pedir ao Google para fazer isso, embora se espere que a opção Adaptive Sound cuide disso para você.

A ideia é que os fones de ouvido detectem os níveis de ruído do ambiente e ajustem o ruído para baixo para você, então você não precisa se preocupar com isso.

De acordo com os Pixel Buds anteriores, existe o sistema de ventilação espacial projetado para permitir a passagem de um pouco de ruído ambiente para que você não se sinta totalmente isolado, enquanto as configurações de equalização no aplicativo oferecem a opção de ativar uma função de aumento de graves.

Se tudo isso soa familiar, é porque é praticamente igual aos Pixel Buds anteriores do Google, mas uma coisa que você não percebe é o carregamento sem fio através desse case.

A grande diferença, entretanto, é que a nova versão custa apenas US $ 99 e £ 99.

Melhores fones de ouvido Bluetooth com classificação para 2021: Fones de ouvido sem fio de primeira ou acima da orelha Por Mike Lowe · 3 Junho 2021

Escrito por Chris Hall.