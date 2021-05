Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google parece ter vazado "acidentalmente" seu próximo par de fones de ouvido sem fio ... de novo.

A conta oficial do Android no Twitter recentemente tuitou uma foto do "Pixel Buds A-Series" e disse que os fones de ouvido "chegaram", conforme detectado pelo 9to5Google . O tweet, que também notou a "qualidade de som e rápido emparelhamento Bluetooth" do Google os fones de ouvido mais recentes, já foram removidos.

A questão é que o Google ainda não anunciou oficialmente os Pixel Buds A-Series, mas também não é estranho postar acidentalmente sobre eles online. No mês passado, a empresa teria enviado um e-mail de marketing em massa para os usuários do Nest - e incluía uma imagem dos fones de ouvido sem fio ainda a serem revelados.

Revestidos de verde escuro, muitos notaram que os novos botões ainda não fazem parte da linha existente de Pixel Buds. Lembre-se de que também há listas da Comissão Federal de Comunicação dos EUA de um dispositivo semelhante ao Pixel Buds circulando por aí, e também há relatos sobre o Google trabalhando em um novo par de fones de ouvido.

Supõe-se que o Pixel Buds A-Series ficará abaixo dos Pixel Buds de segunda geração do Google e será vendido a um preço inferior ao do modelo padrão de US $ 179. Quanto a quando serão anunciados, o Google I / O 2021 está definido para começar em duas semanas, em 18 de maio. Então, talvez o Pixel Buds A-Series vá estrear na conferência.

Escrito por Maggie Tillman.