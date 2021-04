Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O último vazamento para revelar o que o Google pode estar desenvolvendo veio da própria empresa.

De acordo com o 9to5Google , um novo e-mail de marketing do Google para os usuários do Nest incluía uma imagem de Pixel Buds verdes escuros. O relatório sugeriu que estes são os ainda não anunciados fones de ouvido sem fio Pixel Buds A. Eles não fazem parte da linha existente de Pixel Buds , que inclui uma cor Quite Mint. Supõe-se que o Pixel Buds A ficaria abaixo dos Pixel Buds de segunda geração do Google .

Lembre-se de que as listagens da Comissão Federal de Comunicação dos EUA de um novo dispositivo semelhante ao Pixel Buds surgiram recentemente. Também houve relatos sobre o Google trabalhando em um novo par de fones de ouvido que será muito semelhante aos atuais Pixel Buds de US $ 179. A principal diferença é que os Pixel Buds A devem estar disponíveis em branco e verde. O modelo verde será muito mais escuro do que o modelo Quint Mint.

Os próximos Pixel Buds A do Google devem oferecer controles de toque para controles de mídia e acesso ao Google Assistente. O aspecto “A” de seu nome sugere que eles serão mais acessíveis, mais ou menos como o Pixel 4a é uma alternativa mais barata ao Pixel 4.

Supõe-se que os próximos fones de ouvido sem fio do Google possam ser lançados na janela do meio do ano, e não neste outono. Talvez possamos ouvir mais sobre eles na conferência anual de desenvolvedores do Google, I / O, que normalmente é realizada na primavera. Vamos mantê-lo informado.

Escrito por Maggie Tillman.