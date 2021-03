Google vai lançar Pixel Buds A mais acessíveis?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um par de verdadeiros botões sem fio que podem ser mais acessíveis do que seu primeiro conjunto. Os novos fones de ouvido se chamarão Pixel Buds A e vêm em duas cores: branco e verde.

A notícia chega via 9to5Google, e detalha algumas áreas onde o Pixel Buds A difere de seu predecessor Pixel Buds 2 .

Visualmente, a forma e o design dos botões e da caixa provavelmente permanecerão praticamente inalterados, mas haverá uma diferença na paleta de cores.

Por exemplo, diz-se que o modelo branco apresenta um design todo branco, sem nenhum dos elementos pretos contrastantes do modelo anterior.

Da mesma forma, afirma-se que o modelo verde é um verde pinheiro mais escuro do que o verde menta sutil usado nos Pixel Buds 2. Este verde estará dentro do estojo de carregamento, além das pontas e aletas das orelhas.

9to5 especula que essas opções de cores poderiam ser liberadas para combiná-las com o suposto Pixel 5a, de uma forma semelhante que os Pixel Buds combinavam com a gama do Pixel 4 .

Como você esperava, o Pixel Buds A apresentará os mesmos controles de toque para mídia e para iniciar o Google Assistente e os controles não mudarão de acordo com o relatório.

Embora nenhum preço tenha sido divulgado ainda, espera-se que com os botões com a designação A, será um par de botões mais barato, assim como o Pixel 4a e o Pixel 3a eram mais baratos do que o Pixel 4 e Pixel 3 .

Não há data de lançamento reivindicada, mas devemos esperar vê-lo assim como novos telefones e produtos Nest smarthome nos próximos meses.

Escrito por Cam Bunton.