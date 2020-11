Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata de negócios surpreendentes da Black Friday, quando você começa a ver descontos na casa das centenas em smartphones recentes, é provável que chame nossa atenção.

A B&H Photo levou essa lição a sério, tirando enormes $ 421 do preço do Google Pixel 4 XL, que pode não ser o mais recente na linha de Pixel, mas ainda é um carro-chefe bastante recente.

Isso significa que você pode comprá -lo por apenas $ 479,00 abaixo dos $ 899 , permitindo que você pague um preço médio por um telefone distintamente premium.

O Pixel 4 XL se beneficia de melhorias ligeiramente típicas em relação a seu irmão menor, o Pixel 4 padrão, na forma de uma bateria maior e, obviamente, uma tela massiva e impressionante.

Ele tem aquele inovador array Soli no topo de sua tela, também, permitindo que você use gestos para controlar facilmente o telefone com sua mão, enquanto a experiência Android nativa é tão suave quanto pode ser.

Além disso, não é nem mesmo um downgrade do Pixel 5 mais recente, já que o Google adotou uma abordagem mais intermediária para o novo aparelho - este pode ser apenas o telefone de mais alta qualidade que o Google faz há algum tempo.

Ele também tem um conjunto de câmeras que produz algumas das fotos mais consistentemente excelentes de qualquer telefone até o momento, e ainda tem o brilhante sistema "apertar para acordar" para o Google Assistant que as pessoas consideram super ergonômico.

Resumindo, este é um ótimo preço para um telefone impressionante, então certifique-se de agarrá-lo enquanto pode!

Escrito por Max Freeman-Mills.