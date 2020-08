Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A melhor coisa sobre o hardware moderno é que o software pode transformar a experiência - e o Google havia prometido que aprimoramentos de software estariam chegando aos Pixel Buds , com a nova atualização disponível a partir de 20 de agosto um grande exemplo disso.

No topo da lista para nós estão os controles de som. Nós pensamos que os Pixel Buds não tinham um drive low-end que eles realmente precisavam e uma nova opção Bass Boost aumentará esses tons profundos para dar uma experiência de audição mais arredondada, o que deve ampliar o apelo do ponto de vista de entrega de som.

Mas também há coisas realmente inteligentes chegando aos Pixel Buds para melhorar a experiência. O primeiro são os controles independentes ao compartilhar. Sim, se você der a alguém um de seus botões, ele pode aumentar o volume independentemente de você, o que é um grande bônus.

A tradução em tempo real é uma das tecnologias que o Google aproveitou nos Pixel Buds, mas antes isso era emparelhado com o uso do aplicativo de tradução em seu telefone para ler o que estava sendo dito. Agora você também pode ter as traduções lidas para você, então fica mais perto da tradução de áudio em tempo real.

Será para quem fala francês, alemão, italiano ou espanhol, traduzindo a língua inglesa - portanto, deve ser mais fácil para quem viaja para qualquer país que fale inglês. Mais idiomas virão no futuro. Tudo o que você precisa dizer (por exemplo) é "Ok Google, ayúdame a entendre inglés" para começar.

Por falar no Google Assistente , agora você poderá dizer ao Assistente para ativar ou desativar seus controles de toque, o que significa que você pode evitar aqueles toques acidentais quando não faz isso. Isso pode ser útil para quem usa os botões durante o exercício, quando você pode ocasionalmente mexê-los ou ajustá-los.

Para aqueles preocupados em perder seus Buds, eles agora estão cobertos pelo sistema Find My do Google, o que significa que você pode ver a última localização conhecida quando eles estavam conectados ao seu telefone. Se você os deixou em um café ou na casa de um amigo, isso deve ajudá-lo a descobrir isso. Se eles estiverem em sua casa, você pode usar a função de toque para localizá-los novamente.

Finalmente, o Google está adicionando algo chamado Alertas de atenção. A ideia aqui é que você pode diminuir o volume quando certos sons de gatilho são ouvidos e que podem ser importantes. Os exemplos que o Google dá são latidos de cachorro, sirenes ou - de maneira preocupante - um choro de bebê.

Sério - se você precisa que seus fones de ouvido abaixem para alertá-la do fato de que seu bebê está chorando, você pode querer ler o manual dos pais novamente.

O Google diz que os alertas de atenção são um recurso experimental e que vai haver uma divisão entre aqueles que querem ser alertados sobre essas coisas e aqueles que estão tentando bloquear todo aquele ruído externo ...

A nova atualização para os Pixel Buds será lançada a partir de 20 de agosto e se você tiver as atualizações automáticas ativadas, elas devem ser atualizadas em segundo plano.

Escrito por Chris Hall.