Google Pixel Buds 2 finalmente lançado no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Pixel Buds já está disponível para compra no Reino Unido, depois do que parece ser um atraso considerável.

Os novos Pixel Buds foram anunciados pela primeira vez em outubro de 2019, mas não foram lançados nos EUA até abril de 2020 - e demorou mais alguns meses para obter um lançamento internacional mais amplo.

Está lentamente aparecendo nas lojas do Reino Unido, por exemplo, você compra o Pixel Buds 2 na John Lewis por £ 179 .

Os Pixel Buds 2 assumem a popular forma sem fio verdadeira, evoluindo o design sobre o predecessor com fio . Eles vêm em um estojo elegante que oferece 24 horas de duração da bateria e carregamento sem fio Qi. Eles têm uma classificação IPx4, portanto, são à prova de suor.

Uma das coisas mais atraentes do Buds 2 é que eles oferecem o emparelhamento rápido do Google com dispositivos Android. Isso permitirá que você conecte seus fones de ouvido quase instantaneamente, com o Pixel obtendo o controle nativo no nível do sistema - enquanto outros dispositivos Android obtêm um aplicativo.

Isso também significa que você pode facilmente mover a conexão para outro dispositivo Android sem passar pela laboriosa configuração do Bluetooth - muito parecido com a experiência do Apple AirPods .

O Pixel Buds 2 também pode ser usado com o iPhone ou qualquer outra fonte Bluetooth, mas você precisará se conectar manualmente.

A principal habilidade dos Buds é a profunda integração com o Google. Oferece acesso contínuo aos recursos do Google Assistant , que superam outros fones de ouvido do Google Assistant. Ele alertará você sobre as notificações e as lerá, além de oferecer a oportunidade de responder em alguns casos.

Ele também fará interface com o Google Translate, permitindo que você obtenha assistência quando estiver em outro país, trabalhando com o aplicativo Translate no seu telefone para traduções em tempo real. Obviamente, você pode iniciar o Assistente apenas dizendo "Hey Google" ou "Ok Google".

Inicialmente, o Google PIxel Buds estará disponível em Claramente Branco, com Quase Preto chegando no final do ano. Eles estarão disponíveis por £ 179.