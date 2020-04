Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google decidiu refazer o Pixel Buds e agora está lançando o modelo de segunda geração, começando com um lançamento nos EUA.

Os fones de ouvido originais eram meh. Os apelidamos de Pixel Duds quando foram lançados em 2017. Apesar da maioria dos críticos não ter uma coisa boa a dizer sobre o primeiro par de fones de ouvido sem fio do Google, o Google não está pronto para sair do espaço dos fones de ouvido. Em vez disso, está limpando a lousa e lançando um novo par de Pixel Buds. Eles são um modelo de segunda geração, mas não são chamados Pixel Buds 2. São apenas Pixel Buds.

Disponível para compra nos EUA em Claramente Branco, os novos fones de ouvido ostentam um design totalmente novo. Eles são parecidos com botões, completos com um G gravado e vêm com dicas de três tamanhos na caixa. Há também uma pequena asa de silicone removível para ajudar a mantê-las no lugar.

Os próprios Buds oferecem controles de toque em sua superfície: toque para reproduzir / pausar mídia ou atender chamadas; toque duas vezes para pular a faixa, encerrar chamadas, parar o Assistente; toque três vezes para ir para a faixa anterior e retroceder; e deslize para frente ou para trás para ajustar o volume.

O Google disse que os novos Pixel Buds devem receber 24 horas com o caso. É uma caixa ovular branca que se abre com um flip e tem detalhes em preto na tampa. Há também uma porta USB-C na parte inferior - os Buds também podem carregar sem fio - e um botão de emparelhamento na parte traseira. Você também verá uma luz de carregamento no próprio estojo - o Google disse que o branco significa cheio e o laranja é bateria fraca.

Abrir o estojo com os Pixel Buds solicita que uma caixa de diálogo apareça nos telefones Pixel e em outros dispositivos com Android 6.0 e superior. Isso inicia um processo de emparelhamento instantâneo e, depois de registrado, você obtém detalhes dos outros dispositivos.

Não há cancelamento de ruído ativo, mas existe a integração "Hey Google" (ativada por voz ou por um longo toque com o dedo). Por US $ 179, os novos Pixel Buds são claramente intermediários e uma grande atualização para o modelo original.