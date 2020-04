Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi encontrada uma patente oficial do Google que mostra um par de próxima geração de fones de ouvido sem fio Pixel Buds verdadeiros, mas estranhamente não os iminentes Pixel Buds 2.

Em vez disso, sugere-se que o design mostrado no pedido de patente seja para o Pixel Buds 3 - não se espera que veja a luz do dia por mais um ano pelo menos.

A patente foi registrada na China na Administração Nacional de Propriedade Intelectual (CNIPA) do país e encontrada pela 91Mobiles. Ele mostra um par de fones de ouvido pequeno e arredondado - menor, de fato, do que o novo Pixel Buds anunciado pelo Google em outubro do ano passado .

Para iniciantes, não há barbatanas nas pontas dos ouvidos, e o novo design parece ainda menor e mais ergonômico do que muitos rivais, incluindo os AirPods da Apple.

Claro, isso é apenas uma patente e muitos nunca vêem a luz do dia. Além disso, não há indicação de especificações, nem data e preço de lançamento. Você pode, portanto, estar melhor servido na compra dos novos e verdadeiros Pixel Buds sem fio quando eles finalmente aparecerem - pensado para ser neste verão.

Afinal, eles têm uma excelente autonomia de bateria de cinco horas, estendida para 24 horas através do estojo de carregamento.

E, como custarão US $ 179, têm preços muito competitivos.