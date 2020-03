Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima geração do Pixel Buds do Google parece ter aparecido nos arquivos da Comissão Federal de Comunicações dos EUA, o que sugere que a empresa de Mountain View pode estar planejando introduzir os verdadeiros fones de ouvido sem fio em breve, talvez até nesta primavera, conforme observado pelo 9to5Google .

Dois novos documentos da FCC do Google apareceram online em 25 de março. Eles são para fones de ouvido sem fio com dois números de modelo diferentes - G1007 e G1008 - e, embora não mencionem os Pixel Buds, o consenso geral é de que eles são um acompanhamento dos Pixel Buds originais. Além disso, registros regulatórios como esses geralmente precedem um anúncio oficial por meses, se não semanas.

O Google pretendia realizar um evento nesta primavera, via Google I / O antes de ser cancelado pelo coronavírus, portanto, não é de se estranhar que esses fones de ouvido sem fio possam ser os Pixel Buds 2 que o Google prometeu. Os novos Pixel Buds foram anunciados pela primeira vez em outubro.

Eles devem oferecer acesso com as mãos livres ao Google Assistant, cancelamento passivo de ruído, cinco horas de duração da bateria (24 horas com o estojo) e Bluetooth suficiente para permanecerem conectados a até três salas de distância.

Eles custarão US $ 179. Ainda não está claro quando eles chegarão agora que a E / S 2020 foi cancelada, mas achamos que eles ainda chegarão mais cedo ou mais tarde, especialmente agora que atingiram a FCC. Manteremos você informado conforme aprendemos mais.