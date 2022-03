O que é Dyson Zone e como funcionam os fones de ouvido purificadores de ar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson tem seus dedos em mais uma torta, dando seu primeiro passo na tecnologia vestível com os fones de ouvido de purificação de ar Dyson Zone, adicionando aos seus portfólios de cuidados com os cabelos, ventiladores e aspiradores de pó.

A empresa anunciou os fones de ouvido em março de 2022 e, embora ainda não estejam disponíveis para compra, isso é tudo o que você precisa saber sobre como eles funcionam, quais tecnologias e recursos eles oferecem e como são, pois o Pocket-lint teve a chance de experimentá-los antes de serem anunciados.

Fones de ouvido purificadores de ar com ANC

Viseira acoplável magneticamente

A Dyson Zone são fones de ouvido purificadores de ar que sugam o ar ao redor de um usuário através dos fones de ouvido, passam pelo sistema de filtragem que também é embutido nos fones de ouvido e o entregam pela frente do fone de ouvido através da malha seção dentro da viseira que se prende magneticamente à parte inferior dos fones de ouvido.

Dyson afirma que a Dyson Zone é 97% eficaz em levar ar limpo para os pulmões e faz isso por meio de uma entrega sem contato, criando uma zona de ar para o usuário extrair. É claro que não é apenas ar filtrado que o Dyson Zone oferece, seu outro objetivo é fornecer áudio de alta qualidade com cancelamento de ruído ativo, portanto, é um dispositivo dois em um.

Ar poluído aspirado através do filtro eletrostático nos fones de ouvido

Filtro de carbono de potássio limpa o ar

O ar passa pelo compressor

Ar entregue sem contato através de dois canais na viseira

Os fones de ouvido purificadores de ar Dyson Zone levaram seis anos de fabricação com mais de 500 protótipos e nos disseram que o maior desafio do produto era a miniaturização. Ambos os fones de ouvido possuem dois motores dentro deles e esses são os menores motores que a Dyson desenvolveu, mas não são a única coisa em jogo no fornecimento de ar limpo ao usuário.

Em primeiro lugar, a tecnologia de filtragem eletrostática captura 99% da poluição por partículas tão pequenas quanto 0,1 mícron, como poeira, pólen e bactérias, enquanto um filtro de carbono enriquecido com potássio captura gases da cidade como NO2, SO2 e O3.

O ar é arrastado de todo o usuário para o exterior de cada fone de ouvido através da cobertura do filtro com o filtro eletrostático carregado negativamente atraindo partículas, enquanto o filtro de potássio limpa o ar que passa.

O ar então entra no compressor, que é onde você encontrará os menores motores da Dyson e, finalmente, é passado pelos dois canais no visor, fornecendo ar purificado sem contato para o nariz e a boca do usuário. Retornos esculpidos na viseira são projetados para garantir que o fluxo de ar purificado seja mantido próximo ao nariz e à boca e diluído o mínimo possível por ventos laterais externos.

3 modos ANC

4 modos de filtragem

Mais recursos através do aplicativo Dyson Link

Cobertura de rosto personalizada incluída

Os fones de ouvido com purificação de ar Dyson Zone oferecem ar purificado e filtrado ao usuário, juntamente com áudio de alta qualidade. Esse é o objetivo principal e uma descrição muito simplificada, embora também existam muitos outros recursos a bordo.

Primeiro, existem três modos de cancelamento de ruído ativos, consistindo em Isolamento, Conversação e Transparência. O modo de isolamento oferece o mais alto nível de cancelamento de ruído ativo. O modo de conversação é ativado automaticamente quando você abaixa o visor, desligando a filtragem para economizar bateria e pausando o áudio.

A transparência permite que você esteja ciente de seus arredores enquanto ainda é capaz de ouvir o áudio. Você pode entrar no modo Transparência tocando duas vezes na lateral de um dos fones de ouvido.

Existem então quatro modos de purificação, compostos por baixo, médio, alto e automático. Low é projetado para quando você está sentado, médio para quando você está andando na rua e alto para quando você está no metrô de Londres, por exemplo. Enquanto isso, o Automático usa os acelerômetros nos fones de ouvido para rastrear sua respiração e esforço e alternar entre baixo, médio e alto de acordo.

A Dyson Zone vincula-se ao aplicativo Dyson Link, que é o mesmo aplicativo que outros produtos Dyson , como seus ventiladores, estão conectados. Por meio do aplicativo, os usuários podem não apenas ajustar as preferências de EQ para áudio, mas também desligar o limitador de volume.

No lado da filtragem, os usuários podem inserir sua localização no aplicativo para obter melhores informações sobre quando o filtro pode precisar ser alterado. Depois de inserir os detalhes da sua localização, o aplicativo Dyson Link coletará informações sobre a qualidade do ar da sua localização para determinar quando o filtro precisará ser substituído.

A Dyson Zone também vem com um acessório de cobertura facial FFP2 na caixa que se encaixa no visor, e também há uma escova de limpeza na caixa. Os fones de ouvido Dyson Zone se conectam ao seu dispositivo via Bluetooth.

A Dyson não revelou todas as especificações dos fones de ouvido purificadores de ar Dyson Zone, mas aqui está um resumo do que sabemos até agora:

11 microfones para ANC e PA

Cavidade de alto-falante rígida

driver de alto-falante de 40 mm

EQs adaptáveis através do aplicativo Dyson Link

40+ horas de duração da bateria com ANC

4 horas de bateria com modo de baixa filtragem

Bateria de 2,5 horas no modo de filtragem média

Bateria de 1,5 horas no modo de alta filtragem

Carregamento rápido via USB Tipo C - 60% em 20 minutos

Expectativa de filtro de 1 ano para usuários pesados no Reino Unido/Europa

Design premium

Ótima qualidade de som

Fácil de usar

O ar filtrado é refrescante

Experimentamos os fones de ouvido Dyson Zone em março de 2022 antes do anúncio. Seu design é certamente atraente e definitivamente chamará a atenção nas ruas. Em termos de qualidade, a Dyson Zone oferece tudo o que você esperaria de um produto Dyson.

Os materiais utilizados são premium e o acabamento é considerado. Os próprios fones de ouvido têm uma construção adorável e, embora os fones de ouvido sejam mais grossos do que os fones de ouvido médios, devido ao sistema de filtro, eles parecem bons.

A viseira é um pouco mais barata, embora o esquema de cores corresponda ao dos fones de ouvido. O mecanismo de fixação magnética também funciona bem, encaixando-se facilmente, bem como facilmente abaixado para conversar e parecia que a máscara que o acompanhava também era fácil de encaixar quando necessário.

Há um joystick nos fones de ouvido para controle - que adoramos - e também há um botão de fluxo de ar, permitindo que você alterne entre os diferentes modos. As baterias são integradas na faixa de cabeça ajustável e os fones de ouvido são carregados via USB Type-C.

Em termos de qualidade de som, os fones de ouvido Dyson Zone são excelentes com base em nossa experiência inicial com eles e o cancelamento de ruído ativo funciona de forma brilhante. Ficamos impressionados com a qualidade e estamos ansiosos para testá-los adequadamente.

A viseira e o fluxo de ar purificado também foram refrescantes, embora estejamos ansiosos para ver como funciona quando está fora e também o quão bobo você se sente ao usá-lo.

Outono de 2022

Dyson disse que os fones de ouvido Dyson Zone estarão disponíveis a partir do outono de 2022. Também disse que os horários variam de acordo com a geografia, portanto, pode ser que alguns países vejam um lançamento posterior ou anterior.

A confirmar

A Dyson ainda não anunciou o preço dos fones de ouvido purificadores de ar Dyson Zone, embora não esperemos que sejam baratos. Atualizaremos esse recurso assim que soubermos mais informações sobre o preço.

Escrito por Britta O'Boyle.