Dyson Zone é um purificador de ar e fones de ouvido em um

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou seu primeiro passo no setor de tecnologia vestível com o Dyson Zone - um par de fones de ouvido purificadores de ar. Sim, você leu certo.

A Dyson Zone leva seis anos em produção com mais de 500 protótipos, e o resultado final é um par de fones de ouvido premium que oferecem recursos como cancelamento de ruído ativo (ANC), mas, mais exclusivamente, uma viseira purificadora de ar acoplável magneticamente que oferece filtros fluxo de ar para o nariz e a boca.

Os fones de ouvido possuem dois motores em cada fone de ouvido, juntamente com uma tecnologia de filtragem eletrostática que arrasta o ar de fora e captura 99% da poluição por partículas tão pequenas quanto 0,1 mícron, como poeira, pólen e bactérias. Há também um filtro de carbono enriquecido com potássio dentro dos fones de ouvido para capturar os gases da cidade.

Dois fluxos de ar purificado são então entregues ao nariz e à boca sem contato através do visor que se encaixa facilmente abaixo de cada fone de ouvido e fica no rosto.

Existem quatro modos de purificação de ar que consistem em baixo, médio, alto e automático. Baixo foi projetado para quando você está sentado, médio para quando você está andando na rua, alto para quando você está no tubo e automático usará os acelerômetros nos fones de ouvido para determinar o melhor modo com base em sua respiração e níveis de esforço.

Em termos de recursos de áudio, o Dyson Zone oferece três modos ANC, incluindo Isolamento, Conversação e Transparência. O modo de isolamento oferece o mais alto nível de ANC, enquanto o modo de conversação é ativado automaticamente quando você mergulha o visor, desligando a filtragem de ar para economizar bateria e amplificar a conversão. O modo de transparência permite que você esteja ciente dos arredores, como sirenes.

A Dyson Zone pode ser usada como pretendido com a viseira anexada, fornecendo áudio e filtragem de ar em um. Ele também pode ser usado para áudio apenas com a viseira removida, e também há coberturas faciais na caixa, incluindo uma cobertura facial compatível com FFP2, que pode ser anexada à viseira.

Os fones de ouvido purificadores de ar Dyson Zone estarão disponíveis online a partir do outono de 2022 e nas lojas de demonstração Dyson. O preço ainda não foi revelado.

Escrito por Britta O'Boyle.