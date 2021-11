Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os verdadeiros fones de ouvido sem fio se tornaram um grande negócio , mas algumas grandes marcas de áudio esperaram seu tempo antes de entrar no mercado. A Denon é uma dessas empresas, que esperou até agora para revelar uma dupla de modelos TWS - os primeiros da marca.

Há a entrada Denon Wireless Earbuds (AH-C630W), além dos Denon Noise Canceling Earbuds (AH-C830NCW) - que, no caso deste último, adicionam a tecnologia ativa de cancelamento de ruído (ANC), como o nome do produto torna perfeitamente claro.

Ambos os modelos são classificados como IPX4 para resistência à água, tornando-os práticos para uso casual ou durante exercícios na chuva. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído também apresentam o Google Fast Pair para emparelhamento duplamente rápido de dispositivos Android.

Os dois modelos não são idênticos, mas com e sem ANC, já que os drivers internos também diferem. O C630W possui drivers de 10mm, enquanto o C830NCW possui drivers maiores de 11x10mm, além de microfones embutidos para possibilitar ANC e beamforming para chamadas de voz.

A escala maior dos fones de ouvido com cancelamento de ruído também significa maior vida útil da bateria, a seis horas por carga (24 horas no total da caixa incluída), enquanto os fones de ouvido Denon Wireless oferecem quatro horas e meia por carga (18 horas no total com O caso).

Os fones de ouvido Denon com cancelamento de ruído (AH-C830NCW) terão um preço muito razoável de £ 139 // € / $ 159, enquanto os fones de ouvido Denon Wireless (AH-C630W) custam ainda mais £ 89 // € / $ 99 se você não usar não me importo com a tecnologia ANC.

Esse tipo de preço competitivo, mais a força da marca Denon, deve ser uma opção atraente neste mercado cada vez mais movimentado. Ambos os modelos também estão disponíveis em preto ou branco, mantendo a estética clássica Denon.