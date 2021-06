A Cambridge Audio oferece seus fones de ouvido Melomania 1+ com desconto pela primeira vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido Cambridge Audio Melomania 1+ fornecem áudio limpo e claro em um pacote pequeno e leve. E pela primeira vez, a Cambridge Audio está oferecendo os fones de ouvido Melomania 1+ à venda por £ 99,95 / € 109,95 (originalmente £ 119,95 / € 129,95). Veja a oferta aqui.

Existem alguns recursos que fazem os fones de ouvido Melomania 1+ se destacarem. Em primeiro lugar, 45 horas de reprodução são bastante substanciais (os fones de ouvido têm nove horas com uma única carga), mas a qualidade de áudio é o que você procura com esses fones de ouvido.

Os drivers de 5,8 mm cabem cada um em um pequeno botão de 4,6 g e têm impressionantes 9 horas de tempo de reprodução com uma única carga (o case dá um total de 45 horas de vida útil da bateria). Você também pode personalizar as configurações de EQ por meio do aplicativo incluído.

Você obtém um carregamento rápido do USB-C quando este acabar, o que é ideal. Eles estão disponíveis em branco ou preto, usam Bluetooth 5.0 (suporte para AAC e aptX) e têm fones de ouvido de vários tamanhos para um bom ajuste.

Escrito por Claudio Rebuzzi.