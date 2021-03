Cambridge Audio Melomania 1+ é um ajuste dos verdadeiros fones de ouvido sem fio de sucesso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como muitos outros, éramos grandes fãs dos verdadeiros fones de ouvido sem fio Melomania da Cambridge Audio lançados em 2019, e não menos pela excelente qualidade de som.

Agora a Cambridge Audio os renovou - os novos fones de ouvido Melomania 1+ apresentam vários novos recursos, incluindo controle de aplicativos e configurações de equalização personalizáveis. O acabamento cinza agora foi substituído por um branco nítido, enquanto o preto permanece inalterado. O carregamento rápido por USB-C agora é compatível.

Os fones de ouvido também retêm o que havia de bom nos originais, com Bluetooth 5.0 (suporte para AAC e aptX), drivers de 5,8 mm e proteção IPX5 contra chuva e suor. Novamente, cada botão é superleve com 4,6 ge a vida útil da bateria é de 45 horas (os fones de ouvido têm nove horas com uma única carga). Os fones de ouvido também vêm com ponteiras de espuma viscoelástica de tamanho médio e grande.

O momento do novo lançamento é interessante porque eles vêm logo após o Melomania Touch, um par completamente diferente de fones de ouvido sem fio verdadeiros que presumimos serem o principal seguimento do Melomania original. O novo 1+ também apresenta o modo de áudio de alto desempenho do Melomania Touch.

Novamente, nós amamos o som do Melomania Touch , mas eles sofreram com problemas de conexão enquanto os controles de toque não eram tão práticos.

O verdadeiro mercado sem fio se tornou um pouco mais complicado desde que Cambridge Audio entrou pela primeira vez e a competição está mais acirrada do que nunca, então será interessante ver como o 1+ se encaixa.

