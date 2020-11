O preço da Cambridge Audio reduz seus excelentes fones de ouvido sem fio Melomania 1 para a Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora tenham um nome estranho, os verdadeiros fones de ouvido sem fio Melomania 1 da Cambridge Audio são alguns dos melhores amigos sem fio verdadeiros que já ouvimos. Além do mais, eles também têm preços consistentemente bons.

Agora, o preço caiu ainda mais e eles estão em $ 79,95 / £ 79,95 da Amazon EUA e Reino Unido por um tempo limitado durante o período da Black Friday até o início de dezembro - isso é $ 10 / £ 10 menos do que no primeiro dia.

squirrel_widget_160662

Em nossa análise do Melomania , dissemos: "É raro encontrar um par de fones de ouvido tão completo por um preço tão baixo, especialmente na categoria sem fio. Com o primeiro in-ear desconectado da Cambridge Audio, você obtém som, conveniência, confiabilidade e bateria estúpida de longa duração, por menos do que o preço de qualquer rival de renome. "

Na verdade, é difícil acreditar que estes são os primeiros produtos intra-auriculares da Cambridge Audio devido à sua qualidade, e sempre mantemos um par em nossa bolsa - a única falha real em relação aos produtos concorrentes é que o estojo de carregamento carrega apenas com um cabo em vez de um tapete de carregamento sem fio Qi. Mas o estojo de carga carrega incríveis 45 horas de carga, enquanto os próprios botões duram até nove horas.

Os fones de ouvido têm um PVP de £ 150. No entanto, eles estavam disponíveis por cerca de $ / £ 120 no lançamento e foram vistos por menos de - $ / £ 100 mais recentemente.

Escrito por Dan Grabham.