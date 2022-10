Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Bowers & Wilkins tornou-se parceira da franquia de filmes James Bond e, como tal, revelou um par de seus luxuosos fones de ouvido Px8 ANC de edição especial.

A edição Bowers & Wilkins Px8 007 apresenta as mesmas especificações do modelo lançado recentemente, mas vem em um acabamento azul meia-noite inspirado no casaco de jantar usado por Sean Connery no Dr. No.

Eles também apresentam o logotipo do barril em cada brinco, como geralmente visto no início dos filmes Bond. E, há um pequeno acento vermelho no botão de ligar/desligar.

O logotipo 007 pode ser encontrado na parte superior do fone de ouvido.

Bowers & Wilkins tem uma história de trabalho com a franquia de filmes que se estende por décadas - muito antes desta parceria. Seus alto-falantes da série 800 têm sido usados para monitorar a gravação de algumas das trilhas sonoras mais icônicas nos estúdios londrinos Abbey Road, incluindo o Skyfall de 2012 e o Spectre de 2015.

"Nossa nova parceria nos dá a oportunidade perfeita para destacar a estreita conexão que temos tido com algumas das músicas icônicas de 007 ao longo dos anos". Juntos, continuaremos a celebrar o papel instrumental que a música desempenha neste fenômeno cultural global", disse o vice-presidente de marketing de marca da empresa, Giles Pocock.

Os fones de ouvido Bowers & Wilkins Px8 007 Edition estão disponíveis agora no próprio website da B&W e na loja online 007Store.

Eles também estarão à venda em varejistas selecionados a partir de 26 de outubro de 2022, com preço de £699 / $799 / EUR799.

Escrito por Rik Henderson.