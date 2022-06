Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins revelou um sucessor para seus aclamados fones de ouvido sem fio Px7 ANC.

Os fones de ouvido Px7 S2 B&W mantêm muitas das características do último modelo, mas acrescentam muitos aperfeiçoamentos.

Eles vêm com tecnologia aprimorada de cancelamento ativo de ruído, com um novo algoritmo para bloquear melhor os sons ambientes. Os microfones para chamadas de voz também foram melhorados, com um processador de som digital para maior clareza.

Talvez as mudanças mais significativas, no entanto, sejam uma reversão para uma estética mais convencional Bowers & Wilkins, com placas de alumínio deco elevadas na parte externa de cada orelha e menos pressão sobre a faixa de cabeça para um ajuste mais confortável.

As tampas auriculares também foram suavizadas, o que melhora o conforto e o isolamento acústico.

Os fones de ouvido apresentam um driver de celulose biológica de 40 mm recentemente projetado para cada orelha, com tempo de resposta mais rápido e menor distorção.

O codec Adaptive streaming da Qualcomm é suportado (através de Bluetooth 5.0), enquanto o carregamento e a conectividade de áudio com fio são fornecidos através de cabos USB-C incluídos (um a 3,5mm jack).

A vida útil da bateria é a mesma do modelo anterior - 30 horas de reprodução cotadas - embora os fones de ouvido Px7 S2 suportem carregamento mais rápido. Agora eles podem dar sete horas de tempo de escuta por apenas 15 minutos de carga, e leva apenas duas horas para carregar o fone de ouvido do plano.

Os fones de ouvido Bowers & Wilkins Px7 S2 estão disponíveis agora, em cinza, azul e preto, e com preço de £379 / EUR429 / $399.

A B&W também introduzirá um par de fones de ouvido ANC sem fio mais alto no final deste ano - os Bowers & Wilkins Px8. Trazeremos mais novidades sobre eles o mais rápido possível.

Escrito por Rik Henderson.