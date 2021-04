Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bowers & Wilkins é sinônimo de alto-falantes e fones de ouvido padrão para audiófilos e agora está pronta para adicionar essa experiência aos verdadeiros fones de ouvido sem fio.

Os Bowers & Wilkins PI7 e PI5 são os primeiros TWS internos da marca e certamente parecem ter usado o tempo extra de desenvolvimento de forma eficaz.

Os PI7s topo de linha apresentam uma unidade de acionamento personalizada de 9,2 mm em cada orelha, juntamente com um acionador de armadura balanceada de alta frequência. Cada ouvido também é servido por seu próprio amplificador e três microfones (microfones sic no total). Estes dobram para cancelamento de ruído adaptável e chamada de voz clara.

Eles suportam a tecnologia de streaming de áudio adaptável aptX para reprodução de música em alta resolução de 24 bits / 48 kHz por meio de uma conexão sem fio.

Os in-ear PI5 possuem uma unidade de drive única de 9,2 mm em cada ouvido, suporte aptX e microfones duplos para chamadas de voz. Não há ANC nos PI5s.

Ambos os novos botões vêm com um estojo de carregamento sem fio que combina com sua cor (branco ou carvão). A vida útil da bateria do PI7 é de quatro horas, e do PI5, de quatro e meia. As caixas armazenam quatro cargas completas.

O case inteligente para o PI7 tem um recurso extra, pois também pode ser usado como um transmissor sem fio. Você pode conectá-lo a um sistema de entretenimento a bordo por meio de um cabo USB ou de 3,5 mm, por exemplo, e ele enviará o áudio sem fio para os amigos.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Ambos os pares são compatíveis com Siri e Google Assistant e podem ser emparelhados com vários dispositivos simultaneamente.

Os fones de ouvido Bowers & Wilkins PI7 TWS custam £ 349 / € 399 / $ 399 e já estão disponíveis. Os botões PI5 da Bowers & Wilkins também já estão disponíveis por £ 199 / € 249 / $ 249.

A principal diferença visual entre as faixas é que os PI7s possuem acabamento em ouro, os PI5s em alumínio.

Escrito por Rik Henderson.