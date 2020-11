Confira essas grandes reduções de preço nos fones de ouvido Bowers & Wilkins

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há grandes cortes de preços nos fones de ouvido intra-auriculares Bowers & Wilkins nesta Black Friday

Os fones de ouvido Bowers & Wilkins PX5 estão disponíveis por £ 139 a partir de £ 269 . Isso é £ 130 de desconto! Estas elegantes orelhas apresentam a mais recente tecnologia de cancelamento de ruído adaptável e 25 horas de autonomia da bateria. Uma carga rápida de 15 minutos fornece cerca de cinco horas de reprodução.

E então os fones de ouvido sem fio com fita de pescoço com cancelamento de ruído PI4 caíram de £ 269 para £ 99 , novamente uma grande redução. Eles estão disponíveis em preto, prata e ouro e são projetados pela mesma equipe que os alto-falantes The 800 Diamond usados no Abbey Road Studios. Uma carga dá a você 12 horas de vida útil da bateria, mas também há um recurso de carga rápida.

Essas ofertas somam- se ao grande desconto de £ 130 nos fones de ouvido PX7, abaixo dos £ 350 . Eles também estão disponíveis em três cores, têm ANC adaptável e possuem drivers de 43 mm para um som potente.

Confira também nossas principais ofertas de fones de ouvido para a Black Friday 2020

squirrel_widget_167890

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Dan Grabham.