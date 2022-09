Bose lança o novo e aprimorado plug de ouvido QuietComfort II

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto o mundo estava ocupado admirando o último gadgetry da Apple, a Bose tirou um momento para nos lembrar que os AirPods Pro não são os únicos fones de ouvido sem fio de alta qualidade na cidade.

O pioneiro do cancelamento de ruído lançou seus últimos botões na sempre popular linha QuietComfort, o QC Earbuds II.

Assim como o AirPods Pro, os novos botões Bose oferecem cancelamento de áudio e ruído que são ajustados de acordo com a forma única do ouvido do usuário.

O novo par também viu um redesenho e cada botão é cerca de um terço menor do que seu predecessor, pesando apenas 6 gramas cada um.

Um sistema de duas peças de adaptação da ponta da orelha permite trocar as faixas de estabilidade e as pontas das orelhas para encontrar o ajuste perfeito.

"Desde que trouxemos o cancelamento de ruído para o mercado, continuamos apaixonados por ampliar os limites em engenharia, tecnologia e design - e o QuietComfort Earbuds II é o resultado mais recente desse compromisso", disse Raza Haider, diretor de produtos da Bose.

Uma nova tecnologia chamada CustomTune toca um tom proprietário e mede a resposta acústica de seu canal auditivo a fim de adequar o som à forma de seu ouvido.

Parece que a Bose está assumindo a tecnologia que vimos nos fones de ouvido do NuraTrue Pro, e se ela também funcionar, os ouvintes terão um deleite.

Como no resto da linha QuietComfort, podemos esperar o cancelamento de ruído líder da classe, e isso é ainda mais aprimorado pelo CustomTune.

Os botões oferecem seis horas de reprodução, com três custos adicionais fornecidos pelo case. O estojo cobrará os botões totalmente em apenas uma hora, enquanto 20 minutos oferece 2 horas adicionais de reprodução.

Se você estiver interessado em adquirir um conjunto, eles estarão disponíveis a partir de 29 de setembro na faixa colorida Triple Black, ao preço de US$ 299 / £279,95. Uma opção mais leve de Soapstone estará disponível mais tarde no final do ano.

Escrito por Luke Baker.