(Pocket-lint) - Quer aproveitar ainda mais seus fones de ouvido de viagem Bose QuietComfort 45 ? Bem, a empresa de áudio acabou de adicionar predefinições de equalização (EQ) e ajuste manual.

É um acéfalo pular nesta atualização, mas como você pode adquirir os controles de EQ do QC45? Vamos explicar.

Bose sendo Bose, é super fácil obter esse recurso. Basta abrir o aplicativo Bose Music no seu dispositivo (iOS, iPadOS, Android), fazer login e seus pares de produtos existentes serão exibidos e, em seguida, emparelhar seu QC45 via Bluetooth - pode ser necessário puxar e segurar o botão na lateral do os fones de ouvido para iniciar o processo de emparelhamento - e entre na página do produto dentro do aplicativo.

Então é automático: você deve ver um alerta de notificação (que fizemos em um dispositivo Android) mostrando que um download e uma instalação estão acontecendo. Se você não encontrar nada, clique na página do produto QC45 no aplicativo, clique na pequena engrenagem Configurações no canto superior direito da tela, role para baixo até Informações técnicas, onde a versão do firmware é mostrada e um prompt deve aparecer se houver um atualização disponível.

É isso, é tão simples assim. Uma vez instalado, reinicie o aplicativo e você verá uma nova guia EQ com um símbolo de discagem ilustrativo no canto inferior esquerdo da página do produto (ao lado das guias Modos, Fonte e Dicas).

Na guia EQ, você pode escolher as predefinições Bass Boost, Bass Reducer, Treble Boost ou Treble Reducer. Cada uma dessas quatro configurações pode ser ajustada para +/-10 nas bandas de frequências graves, médias e altas, conforme desejar. No entanto, não há como salvar sua própria predefinição personalizada, o que é uma pena - você só pode 'redefinir' a curva para plana ou escolher uma das quatro predefinições.

Ainda assim, uma ótima atualização para um já ótimo par de fones de ouvido de viagem em nossa opinião.

