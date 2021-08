Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cinco anos após o lançamento dos muito elogiados fones de ouvido QC35 , a Bose finalmente anunciou um sucessor - e não, não estamos falando sobre o QC35 II .

Hoje, a gigante do áudio de Massachusetts revelou o Bose QC45, que apesar de parecer semelhante aos modelos anteriores, apresenta uma série de pequenas atualizações para tornar a experiência geral muito mais satisfatória.

O primeiro é uma atualização do departamento de bateria, onde Bose diz que os novos QC45s podem durar até 24 horas sem fio com uma única carga, um bom aumento em relação ao tempo máximo de uso anunciado anteriormente de 20 horas.

squirrel_widget_5881950

Melhores fones de ouvido Bluetooth com classificação para 2021: Fones de ouvido sem fio de primeira ou acima da orelha Por Mike Lowe · 31 Agosto 2021

Uma das boas adições sobre as latas de ouvido Bose é que elas sempre ofereceram um método de backup com fio, o que significa que mesmo se você ficar sem energia, você ainda pode ouvir um bom tempo com elas - apenas fique atento Lembre-se de que a tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC) só funciona quando você tem uma conexão Bluetooth e alguma carga de bateria.

A novidade neste ano é o modo AWARE, que se parece muito com o modo Transparency da Apple na linha AirPods Pro e Max. Esses modos permitem que você continue ouvindo sua música com passagem de áudio transmitida pelos microfones externos em seus ouvidos - permitindo que você ouça mais claramente o mundo exterior se precisar bater um papo rápido com um balconista ou ficar um pouco mais alerta quando cruzando um cruzamento movimentado.

Finalmente, a empresa também está mudando de Micro-USB para USB-C e divulgando que uma carga de 15 minutos pode oferecer até duas horas de escuta.

Os fones de ouvido Bose QC45 estão disponíveis para pré-venda com lançamento em 23 de setembro por $ 329 nos Estados Unidos. Informações sobre um lançamento no Reino Unido ainda não foram reveladas.